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Makar Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 : रिश्तों में आएगी नई समझ, साझेदारी से खुलेंगे सफलता के रास्ते

Capricorn Horoscope Today 10 August 2026, Makar Rashifal : आज सहयोग और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों और करियर दोनों में बेहतर परिणाम मिलेंगे, वहीं पैसों और सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है.

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Makar Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 : रिश्तों में आएगी नई समझ, साझेदारी से खुलेंगे सफलता के रास्ते
Capricorn Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 10 August 2026 Makar Rashi Ka Rashifal : आज का दिन आपके लिए संबंधों और सामंजस्य को समझने का अवसर लेकर आया है. चंद्रमा की स्थिति आपके सामने ऐसे हालात ला सकती है, जहां आपको दूसरों के साथ मिलकर निर्णय लेने होंगे. आप सामान्यतः अपने विचारों पर अडिग रहते हैं, लेकिन आज लचीलापन अपनाना अधिक फायदेमंद रहेगा. किसी साझेदारी या समझौते से जुड़ा विषय प्रमुख हो सकता है.

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क की आवश्यकता बढ़ेगी. किसी प्रोजेक्ट में दूसरों की भागीदारी आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाना जरूरी होगा.

आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन किसी साझा निवेश या लेन-देन में स्पष्टता रखना आवश्यक होगा. आज आपका ध्यान व्यक्तिगत रिश्तों की ओर अधिक रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, लेकिन बातचीत के दौरान पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं. ऐसे में धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि स्थिति बिगड़ने की बजाय सुधर सके.

स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन त्वचा या जोड़ों से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. मौसम के अनुसार अपने खान-पान और दिनचर्या में बदलाव करना लाभकारी रहेगा. दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में आ सकते हैं, जिससे खुद की प्राथमिकताएं पीछे छूट सकती हैं. संतुलन बनाए रखना और अपनी सीमाओं को पहचानना जरूरी होगा.

उपाय: काले तिल का दान करें. लोहे की किसी वस्तु को जरूरतमंद को दें. घर के प्रवेश द्वार को साफ रखकर वहां दीपक जलाएं.
शुभ रंग: गहरा नीला. 

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