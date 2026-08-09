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Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: काम का दबाव बढ़ेगा, समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता

Capricorn Horoscope Today 09 August 2026, Makar Rashifal: काम और दिनचर्या पर सुधार के संकेत, खर्च और सेहत में बरतें सावधानी, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: काम का दबाव बढ़ेगा, समय प्रबंधन से मिलेगी सफलता
Capricorn Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 09 August 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए कार्यशैली और दिनचर्या में सुधार लाने का संकेत दे रहा है.छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से आप अपने काम को अधिक प्रभावी बना सकते हैं.

चंद्रमा का प्रभाव आपको व्यस्त बनाए रखेगा,लेकिन सही योजना के अभाव में कार्यों का दबाव बढ़ सकता है.आज आपको अपने समय का प्रबंधन बेहतर तरीके से करना होगा.यदि आप अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं करेंगे,तो जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में कोई नया दायित्व मिल सकता है,जो शुरुआत में कठिन लगेगा,लेकिन धीरे-धीरे आप उसे संभाल लेंगे.आपके आसपास का वातावरण थोड़ा प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है,जिससे आपको अपने प्रदर्शन को साबित करने की आवश्यकता महसूस होगी.ऐसे में धैर्य और निरंतरता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी होगा.

निजी जीवन में आज आप अपने काम में इतने व्यस्त रह सकते हैं कि अपनों के लिए समय निकालना कठिन हो जाए.हालांकि,थोड़ी सी कोशिश से आप इस संतुलन को बनाए रख सकते हैं.

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कोई छोटा खर्च भी बार-बार होने पर बड़ा रूप ले सकता है.

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको हड्डियों या जोड़ों से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है.लंबे समय तक बैठे रहने से बचें और शरीर को सक्रिय रखें. अत्यधिक काम के दबाव में अपनी सेहत की अनदेखी न करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

उपाय: शाम के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंद व्यक्ति को काले कपड़े या कंबल का दान करें. सुबह कुछ समय सूर्य की किरणों में बैठें.

शुभ रंग: गहरा नीला या स्लेटी.

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