Capricorn Horoscope 9 June 2026: मकर राशि में पराक्रम भाव का गोचर, कार्यों में तेजी और सफलता के संकेत

Capricorn horoscope 9 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेंगे. इस समय आपकी योजनाओं में तेजी आएगी और रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रस्तुति में आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर स्पष्ट दिखाई देगा.

व्यापार

व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय नए समझौते और नेटवर्किंग से लाभ दिलाने वाला रहेगा. मार्केटिंग, लेखन और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि, अनावश्यक दिखावे में खर्च करना भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है.

पारिवार

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने के योग बन रहे हैं. परिवार में नई योजनाओं को लेकर चर्चा हो सकती है. घर का वातावरण पहले से अधिक उत्साहपूर्ण रहेगा और आप अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताकर मानसिक राहत महसूस करेंगे.

प्रेम

प्रेम संबंधों में यह समय समझदारी और धैर्य की परीक्षा ले सकता है. छोटी बातों को लेकर अधिक प्रतिक्रिया देना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है. यदि आप शांत स्वभाव बनाए रखेंगे, तो संबंधों में संतुलन बना रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत और अभ्यास पर आधारित रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है. लेखन, पत्रकारिता और प्रबंधन से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर शरीर की छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा. कंधों और हाथों में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है.

उपायः शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें. ॐ शं शनैश्वराय नमः मंत्र का जाप करें.

शुभ रंगः नेवी ब्लू और स्लेटी रंग.

