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Kark Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: आज सामने आ सकते हैं छिपे हुए खर्च, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 8 August 2026, Kark Rashifal: आर्थिक दृष्टि से आज सावधानी रखना जरूरी है. किसी छिपे हुए खर्च या पुराने लेन-देन से जुड़ी बात सामने आ सकती है.

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Kark Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: आज सामने आ सकते हैं छिपे हुए खर्च, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल
Cancer Aaj Ka Rashifal 8 August 2026: कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 8 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आंतरिक शांति और भावनात्मक संतुलन की तलाश को दर्शाता है. चंद्रमा की स्थिति आपको थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर झांकने का अवसर दे सकती है. मन में चल रहे विचारों को समझना और उन्हें व्यवस्थित करना आज आपके लिए प्राथमिकता बन सकता है. 

कार्यक्षेत्र में आज गति थोड़ी धीमी रह सकती है. आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन परिणाम तुरंत सामने नहीं आएंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य में देरी होने से निराशा हो सकती है, लेकिन यह समय धैर्य बनाए रखने का है. पर्दे के पीछे की गई मेहनत आगे चलकर आपके लिए मजबूत आधार तैयार करेगी. 

आर्थिक दृष्टि से आज सावधानी रखना जरूरी है. किसी छिपे हुए खर्च या पुराने लेन-देन से जुड़ी बात सामने आ सकती है. ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा. आज उधार या जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाना ही समझदारी होगी. 

रिश्तों में आज आप थोड़ा अलग-थलग महसूस कर सकते हैं. किसी करीबी से दूरी या संवाद की कमी मन को प्रभावित कर सकती है. बेहतर होगा कि आप अपनी भावनाओं को भीतर दबाकर रखने के बजाय सही व्यक्ति से साझा करें. 

स्वास्थ्य के लिहाज से आज नींद की कमी, थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद के लिए समय निकालना जरूरी होगा. ध्यान, प्राणायाम या हल्का संगीत आपके मन को शांत कर सकता है. हर समय आगे बढ़ना जरूरी नहीं, कभी-कभी रुककर खुद को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है.

उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें. चावल और मिश्री का दान करें. रात को चांदी के गिलास में पानी रखें और सुबह पिएं.

शुभ रंग: सफेद. 
 

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