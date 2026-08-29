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Cancer Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: पुराने मामलों में बरतें सावधानी, भविष्य की योजनाओं को मिलेगी दिशा

Horoscope Today 29 August 2026, Kark Rashifal: पुराने भुगतान और आर्थिक जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. कागजात और वित्तीय फैसलों में सावधानी रखें. रात के बाद अनुभवी व्यक्ति की सलाह से भविष्य की दिशा स्पष्ट हो सकती है.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: पुराने मामलों में बरतें सावधानी, भविष्य की योजनाओं को मिलेगी दिशा
कर्क आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 29 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद नवम भाव में प्रवेश करेगा. दिन का शुरुआती हिस्सा आपको छिपे हुए कारणों, आर्थिक जिम्मेदारियों और पुराने मामलों की ओर खींचेगा, जबकि रात के बाद सोच का दायरा विस्तृत होगा. इसलिए सुबह व्यावहारिक सावधानी और रात में भविष्य की दिशा पर विचार दोनों अलग-अलग महत्व रखेंगे. 

आर्थिक मामलों में आज किसी पुराने भुगतान, टैक्स, बीमा, कर्ज या साझा धन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. कागजात को बिना पढ़े स्वीकार न करें. किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे वित्तीय निर्णय छोड़ना ठीक नहीं होगा. अचानक खर्च की संभावना को देखते हुए गैर-जरूरी खरीदारी कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर रहेगा. कामकाज में ऐसी जानकारी हाथ लग सकती है जो किसी पुराने निर्णय को नए तरीके से देखने में मदद करे. शोध, जांच, डेटा, तकनीकी विवरण या गोपनीय परियोजनाओं में आपकी सूक्ष्म दृष्टि काम आएगी. लेकिन किसी सहकर्मी की निजी जानकारी में अनावश्यक रुचि न लें. आपको जो जानकारी काम के लिए मिली है, उसे निजी बातचीत में इस्तेमाल करना परेशानी पैदा कर सकता है. 

रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा नवम भाव में पहुंचने पर मन हल्का हो सकता है. किसी वरिष्ठ, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से बातचीत भविष्य की दिशा स्पष्ट कर सकती है. लंबी दूरी की यात्रा या किसी नए स्थान से जुड़े विचार पर चर्चा हो सकती है. हालांकि केवल भावनात्मक उत्साह में यात्रा या खर्च तय करने से पहले व्यावहारिक पहलुओं को जांच लें. दिन के पहले हिस्से में मानसिक बेचैनी बढ़े तो हर समस्या का उत्तर उसी समय खोजने की कोशिश न करें. कुछ मामलों को समय देना भी समाधान का हिस्सा होता है. 

किसी पुराने विवाद को फिर से खोलने से पहले सोचें कि उससे वास्तविक लाभ क्या मिलेगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन के बाद दृष्टिकोण बदल सकता है, इसलिए शाम से पहले लिया गया कठोर निर्णय दोबारा परख लेना उचित रहेगा. आज अपने निजी दस्तावेजों और डिजिटल खातों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें. पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या महत्वपूर्ण कागजात किसी अनावश्यक व्यक्ति के साथ साझा न करें. रात का समय सीखने, योजना बनाने और आगे की दिशा तय करने के लिए अधिक अनुकूल रहेगा.

उपाय: किसी जलस्रोत के पास कचरा न डालें और आसपास की स्वच्छता में सहयोग करें. किसी विद्यार्थी को दूध या सफेद खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं.

शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद.
 

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