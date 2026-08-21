Kark Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज गलतफहमी से बचें, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 21 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता, सोच और भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव बढ़ेगा. यह दिन आपके विचारों को नई दिशा देने वाला हो सकता है. यदि आप किसी रचनात्मक कार्य, लेखन, कला या शिक्षा से जुड़े हैं, तो आपको अपने काम में निखार देखने को मिलेगा. मन में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण जरूरी रहेगा.

प्रेम संबंधों में भावनाओं का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक है. यदि आप किसी नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी से बचें और सामने वाले को समझने का समय दें.

संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है या उनकी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी. शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, खासकर सट्टा या अनिश्चित निवेश से दूरी बनाए रखें. मन की चंचलता आपको गलत दिशा में ले जा सकती है.

उपाय: भगवान शिव को जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें. बच्चों को फल या मिठाई बांटें. पीले फूल किसी मंदिर में अर्पित करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.