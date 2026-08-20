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Kark Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज जोखिम लेने से बचें, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 20 August 2026, Kark Rashifal: आर्थिक मामलों में जोखिम से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा. शेयर, सट्टा या जल्द लाभ देने वाली योजनाओं से बचें.

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Kark Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज जोखिम लेने से बचें, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल
Cancer Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: कर्क राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Cancer Horoscope Today 20 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके रचनात्मक पक्ष और भावनात्मक अभिव्यक्ति को सक्रिय करेगा. आप अपने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे. यह समय आपकी कल्पनाशक्ति को गहराई देने वाला है, लेकिन इसके साथ भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी बना रह सकता है. 

कार्यक्षेत्र में यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आपकी प्रतिभा उभरकर सामने आ सकती है. नए विचारों को लागू करने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी भी योजना को बिना तैयारी के शुरू करना ठीक नहीं होगा. सोच-विचार के बाद उठाया गया कदम ही स्थायी सफलता देगा. 

आर्थिक मामलों में जोखिम से दूरी बनाए रखना जरूरी रहेगा. शेयर, सट्टा या जल्द लाभ देने वाली योजनाओं से बचें. किसी पुराने निवेश को लेकर मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. 

भावनात्मक रूप से यह दिन थोड़ा संवेदनशील बना सकता है. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान मन की गहराई सामने आ सकती है. अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखना और परिस्थिति को स्वीकार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक होगा. अधिक सोच-विचार के कारण थकान और नींद में कमी हो सकती है. संगीत सुनना या ध्यान करना आपके मन को संतुलित रखने में सहायक होगा.

उपाय: शिव मंदिर में चांदी का छोटा सा नाग-नागिन अर्पित करें. चावल और दूध का दान करें.

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद. 

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