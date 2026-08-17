विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, जल्दबाजी से बचें

Horoscope Today 17 August 2026, Kark Rashifal: आज कर्क राशि वालों को भावनाओं और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. कार्यक्षेत्र में तालमेल पर ध्यान दें और आर्थिक मामलों में पुराने लेन-देन को लेकर सावधानी बरतें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, जल्दबाजी से बचें
कर्क राशि का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 17August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और व्यावहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. सुबह के समय आप अपने कार्यों को लेकर सजग रहेंगे और हर छोटी बात पर ध्यान देंगे. यह प्रवृत्ति आपको अपने काम में बेहतर बना सकती है, लेकिन अत्यधिक सोच आपको थका भी सकती है.

कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ तालमेल बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. दोपहर के बाद वातावरण में बदलाव महसूस होगा और आप अपने भीतर एक अलग प्रकार की सहजता अनुभव करेंगे. किसी पुराने मित्र या परिवार के सदस्य से बातचीत आपके मन को हल्का कर सकती है. हालांकि, इस समय किसी भी प्रकार की भावनात्मक अपेक्षा रखना आपको निराश कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. 

आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य बनी रहेगी, लेकिन किसी पुराने लेन-देन को लेकर हल्की चिंता रह सकती है. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज पेट या छाती से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए खान-पान में संतुलन रखना जरूरी होगा. अधिक मसालेदार या भारी भोजन से बचें. आज का दिन आपको सिखाएगा कि हर परिस्थिति को दिल से नहीं, बल्कि समझदारी से देखना कितना जरूरी है. यदि आप अपनी संवेदनशीलता को नियंत्रण में रखेंगे, तो कई समस्याओं से बच सकते हैं. किसी भी प्रकार के निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और समय को अपना काम करने दें. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. छोटी बातों को दिल पर न लें.

उपाय: चंद्रमा को रात में जल अर्पित करें और अपनी चिंताओं को मन से दूर करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: सफेद.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Horoscope, Aaj Ka Rashifal, Kark Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com