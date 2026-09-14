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Cancer Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: घर-परिवार में बढ़ेगी व्यस्तता, निजी और कामकाजी जीवन में संतुलन जरुरी

Cancer Horoscope Today 14 August 2026, Kark Rashifal: आज बाहरी दुनिया की अपेक्षा निजी वातावरण आपको अधिक प्रभावित करेगा. परिवार में किसी सदस्य की मनोदशा आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है. घर से काम करने वालों के लिए निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों की सीमा बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: घर-परिवार में बढ़ेगी व्यस्तता, निजी और कामकाजी जीवन में संतुलन जरुरी
Cancer Aaj Ka Rashifal 14 August 2026 | Kark Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 14 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे. आज बाहरी दुनिया की अपेक्षा निजी वातावरण आपको अधिक प्रभावित करेगा. घर में किसी सुविधा को बेहतर करने या लंबे समय से रुकी व्यवस्था को ठीक करने का विचार बन सकता है. अपने आसपास की अव्यवस्था दूर करने से मन भी हल्का महसूस करेगा.

मकान, जमीन, वाहन या घरेलू सामान से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है. यदि खरीदारी बड़ी है तो केवल पसंद देखकर फैसला न करें. उसकी गुणवत्ता, रखरखाव और भविष्य के खर्च का अनुमान लगाएं. संपत्ति के मामले में कागजात की जांच के बिना किसी बिचौलिए की बात पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा. परिवार में किसी सदस्य की मनोदशा आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है. आज हर बात का समाधान तुरंत निकालने की कोशिश न करें. सामने वाला केवल अपनी बात साझा करना चाहता हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह आपकी सलाह चाहता हो. सुनने की क्षमता आज रिश्तों में अधिक काम आएगी.

घर से काम करने वालों के लिए निजी और पेशेवर जिम्मेदारियों की सीमा बनाए रखना आवश्यक रहेगा. घरेलू बातचीत के बीच जरूरी काम छूट सकता है. दिन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शांत समय निर्धारित करें. कारोबारियों को भी पारिवारिक भावनाओं के कारण व्यावसायिक निर्णय बदलने से बचना चाहिए. वाहन से संबंधित खर्च सामने आ सकता है. यदि वाहन में कोई आवाज, खराबी या तकनीकी समस्या दिखाई दे तो उसे टालना उचित नहीं होगा. छोटी मरम्मत बाद में बड़े खर्च से बचा सकती है. यात्रा आवश्यक हो तो समय लेकर चलें और जल्दबाजी से बचें.

मन में अतीत की किसी घटना को लेकर भावुकता आ सकती है. पुरानी बातों को याद करना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें वर्तमान निर्णयों पर हावी न होने दें. घर के वातावरण में भी अनावश्यक बहस से बचें. यदि कोई मुद्दा तुरंत हल नहीं हो रहा तो बातचीत को कुछ समय के लिए रोकना बेहतर रहेगा. आज घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए साफ-सफाई, सुगंध और शांत वातावरण पर ध्यान देना उपयोगी होगा. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ भोजन करना या सहज बातचीत करना मानसिक राहत दे सकता है. हालांकि दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर लेना आपके लिए थकाने वाला हो सकता है.

उपाय: शिवलिंग पर जल और सफेद पुष्प अर्पित कर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें. घर के मुख्य द्वार के पास शाम को कपूर जलाकर रखें.
शुभ रंग: सफेद और चांदी जैसा हल्का ग्रे.
 

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