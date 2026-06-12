Cancer horoscope 12 June 2026: कर्म भाव का चंद्रमा करियर में दिलाएगा बड़ा पद और नई जिम्मेदारी

Cancer horoscope 12 June 2026 kark rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे. जिससे करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज आपके कार्यों और निर्णयों पर लोगों की नजर बनी रह सकती है. हर कदम सोच-समझकर उठाना लाभदायक रहेगा.

करियर और व्यापार

अनुभव और धैर्य का सही उपयोग करने पर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं. नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन प्रगति के संकेत लेकर आया है. किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट दिखाई देंगे. व्यापारियों को अपने ब्रांड और प्रतिष्ठा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. आर्थिक दृष्टि से स्थिति संतुलित रहेगी. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक प्रगति संभव है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रमुख रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त हो सकती है. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखाई देगी. भावनाओं को संतुलित ढंग से व्यक्त करने से संबंधों में स्थिरता आएगी. विवाहित लोगों के लिए दिन एक-दूसरे के लक्ष्यों को समझने और सहयोग देने का रहेगा. विद्यार्थियों को अनुशासन के साथ पढ़ाई करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम के लिए समय निकालना आवश्यक होगा. गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है, इसलिए हल्का व्यायाम करना काफी लाभकारी रहेगा.

उपाय: दिन की शुरुआत कुछ मिनट सूर्य की रोशनी में बैठकर करें. भगवान शिव को जल में सफेद पुष्प मिलाकर अर्पित करें और ॐ सोमाय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: क्रीम और सफेद.