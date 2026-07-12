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Cancer Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: मिल सकता है रुका हुआ धन, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 12 July 2026, Kark Rashifal: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं. जीवनसाथी का समर्थन मानसिक रूप से मजबूत करेगा.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: मिल सकता है रुका हुआ धन, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल
Cancer Aaj Ka Rashifal 12 July 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Horoscope Today 12 July 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके एकादश भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत लाभ, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी परिस्थितियों को मजबूत करेगी, जबकि शाम के बाद योजनाओं में गति और सामाजिक संवाद बढ़ेगा. सुबह का समय उपलब्धियों और अवसरों को पहचानने के लिए उपयुक्त रहेगा. 

करियर में दिन का पहला हिस्सा विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. शाम के बाद नए नेटवर्क बनने की संभावना रहेगी. 

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. पारिवारिक जीवन में संतुलन, सहयोग बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. 

जीवनसाथी का समर्थन मानसिक रूप से मजबूत करेगा. किसी शुभ समाचार से घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा. शाम के बाद मित्रों के साथ बातचीत बढ़ सकती है या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. मौसम के अनुसार सावधानी रखना भी उचित रहेगा. विद्यार्थियों को समूह अध्ययन से लाभ मिलेगा. कला, प्रबंधन और संचार क्षेत्र से जुड़े छात्रों को विशेष अवसर प्राप्त हो सकते हैं. शाम के बाद नई योजनाओं पर विचार करने की प्रेरणा मिलेगी.

उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें. किसी गरीब को सफेद वस्त्र दान करें. ॐ सोम सोमाय नमः  मंत्र का 108 बार जप करें.
शुभ रंग: क्रीम. 

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