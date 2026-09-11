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Cancer Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: व्यापार में सुलझ सकता है अटका मामला, अपनी बात रखने का मिल सकता अवसर

Cancer Horoscope Today 11 August 2026, Kark Rashifal: कामकाज में आपकी व्यक्तिगत पहचान और निर्णय क्षमता सामने आएगी. किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने पर उसे व्यवस्थित तरीके से संभालें. व्यापार में स्वयं ग्राहक से बात करने पर कोई अटका मामला सुलझ सकता है. आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए बजट बनाना अच्छा रहेगा.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: व्यापार में सुलझ सकता है अटका मामला, अपनी बात रखने का मिल सकता अवसर
Cancer Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 | Kark Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 11 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रथम भाव में रहेंगे और इसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन के आरंभ में आपकी मनोदशा और व्यक्तिगत निर्णय सबसे अधिक प्रभावशाली रहेंगे. अपनी जरूरतों को लेकर स्पष्टता आएगी और किसी ऐसे काम को शुरू करने का साहस मिलेगा जिसे काफी समय से टाला जा रहा था. आप लोगों के व्यवहार को सामान्य से अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं. किसी की बेरुखी या छोटी टिप्पणी को तुरंत अपने खिलाफ न लें. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछें कि सामने वाले की मंशा वास्तव में वही है जो आपको महसूस हो रही है. आज शांत रहकर स्थिति देखने से कई अनावश्यक गलतफहमियां टल सकती हैं.

कामकाज में आपकी व्यक्तिगत पहचान और निर्णय क्षमता सामने आएगी. किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने पर उसे व्यवस्थित तरीके से संभालें. वरिष्ठ व्यक्ति से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन भावनाओं की जगह ठोस तर्क अधिक प्रभावी रहेंगे. व्यापार में स्वयं ग्राहक से बात करने पर कोई अटका मामला सुलझ सकता है. व्यक्तिगत जीवन में अपने मन की बात कहना जरूरी होगा, मगर सामने वाले से तुरंत सहमति की उम्मीद न रखें. अपनी भावनाओं को सम्मान देना जितना जरूरी है, उतना ही दूसरे की सीमाओं को समझना भी आवश्यक है. किसी पुराने विवाद को आज अंतिम रूप देने की जल्दबाजी न करें. दोपहर के बाद थकान महसूस हो तो काम की गति थोड़ी धीमी करें. दिनभर की मानसिक सक्रियता के कारण शाम तक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय निश्चित रखें और पर्याप्त पानी लें. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद धन और वाणी से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए बजट बनाना अच्छा रहेगा. किसी जरूरी भुगतान को निपटाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन भावनात्मक खरीदारी से बचना होगा. परिवार में पैसों या किसी वस्तु को लेकर चर्चा हो सकती है. आपकी बात प्रभावशाली होगी, इसलिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करने से पहले अपनी स्थिति देखें. उधार देते समय वापसी की समयसीमा स्पष्ट रखना बेहतर होगा. रात में मीठा या भारी भोजन अधिक लेने से बचें. गले अथवा पाचन से जुड़ी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें.


उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ चन्द्राय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें.
शुभ रंग: सफेद और मोती जैसा सिल्वर.


 

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