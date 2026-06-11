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Cancer Horoscope 11 June 2026: निवेश संबंधी मामलों में होगी सकारात्मक प्रगति, माता-पिता का मिलेगा साथ

Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर नेतृत्व क्षमता को निखारेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतने से नई जिम्मेदारियां और आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं.

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Cancer Horoscope 11 June 2026: निवेश संबंधी मामलों में होगी सकारात्मक प्रगति, माता-पिता का मिलेगा साथ
कर्क आज का राशिफल 11 जून 2026: मेष के चंद्रमा से मिलेगी कार्यक्षेत्र में बड़ी प्रशंसा और प्रतिष्ठा

Cancer horoscope 11 June 2026 kark rashi: आज चंद्रमा का गोचर कर्क राशि के लिए कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत उपलब्धियों पर विशेष प्रभाव डाल सकता है. दिन के आरंभिक समय में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा और कुछ ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जो लंबे समय से लंबित थे.

करियर और व्यापार

चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश के बाद आपकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रशंसा मिल सकती है. किसी वरिष्ठ अधिकारी का विश्वास मिलने से नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार करने का अच्छा समय है. पुराने प्रयासों का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण निवेश या खरीदारी को लेकर सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

परिवार और प्रेम

परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त विश्राम लेना आवश्यक होगा. काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना काफी लाभकारी रहेगा.

उपाय: रात को देर तक जागने की आदत में सुधार करें और सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें. घर में एक तुलसी का पौधा लगाकर नियमित दीपक जलाएं.

शुभ रंग: मोती जैसा सफेद.

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