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Kark Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: व्यापार में जल्दबाजी से बचें, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल

Cancer Horoscope Today 10 July 2026, Kark Rashifal: दिन के दूसरे भाग में आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे. किसी रुके हुए भुगतान या पुराने काम के पूरा होने से राहत महसूस हो सकती है.

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Kark Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: व्यापार में जल्दबाजी से बचें, पढ़ें कर्क राशि का राशिफल
Cancer Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: कर्क राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Cancer Horoscope Today 9 July 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज का दिन कर्क राशि के लिए जिम्मेदारियों और भावनात्मक संतुलन का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से लेकर शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यक्षेत्र में तेजी और दबाव दोनों महसूस हो सकते हैं. इस दौरान आपको कई कार्य एक साथ संभालने पड़ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे कार्यभार अधिक रहेगा. हालांकि, आपकी मेहनत और समर्पण आपको समय पर कार्य पूरा करने में सहायता करेंगे. व्यापार करने वाले जातकों के लिए नई डील या संपर्क बनने की संभावना है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. 

शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक शांति, स्थिरता और पारिवारिक जुड़ाव में वृद्धि होगी. दिन के दूसरे भाग में आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे. किसी रुके हुए भुगतान या पुराने काम के पूरा होने से राहत महसूस हो सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिलेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक रहेगा. 

पारिवारिक जीवन में शाम के बाद सकारात्मक माहौल बनेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर समाधान निकल सकता है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और साथी के साथ संबंधों में समझदारी आएगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग तनाव को कम करने में सहायक होगा. 

विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग मेहनत और ध्यान केंद्रित करने के लिए उपयुक्त रहेगा, जबकि शाम के बाद विषयों को दोहराने और समझ को मजबूत करने का समय मिलेगा. भावनात्मक रूप से स्थिर रहने के लिए ध्यान या शांत संगीत सुनना लाभदायक रहेगा. 

उपायः भगवान शिव को कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें. शाम के समय घर में घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव की प्रार्थना करें.
शुभ रंग: सफेद.

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