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Cancer Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में पकड़ रहेगी मजबूत, उपलब्धियों को सामने रखने का अवसर

Cancer Horoscope Today 09 August 2026, Kark Rashifal: आज आपकी संवेदनशीलता, मनोदशा और व्यक्तिगत निर्णय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे. आर्थिक मामलों और परिवार से जुड़े विषयों का महत्व बढ़ेगा. खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है. कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में पकड़ रहेगी मजबूत, उपलब्धियों को सामने रखने का अवसर
Cancer Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Kark Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 09 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे. इसलिए आज आपकी संवेदनशीलता, मनोदशा और व्यक्तिगत निर्णय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेंगे. आप आसपास के लोगों के व्यवहार को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं. यही कारण है कि किसी की साधारण टिप्पणी को अपने विरुद्ध समझने से बचना होगा. प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा समय लेना आज आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा. अपने किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर भीतर से स्पष्टता महसूस हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर असमंजस था, उसके व्यावहारिक और भावनात्मक दोनों पक्ष दिखाई देंगे. फिर भी तत्काल अंतिम निर्णय लेना जरूरी नहीं है. विशेषकर पैसों, संपत्ति या साझेदारी से जुड़े मामलों में भावनात्मक भरोसे के साथ दस्तावेजी पक्ष भी जांचें.

दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में पहुंचेंगे. इसके साथ आर्थिक मामलों और परिवार से जुड़े विषयों का महत्व बढ़ेगा. आय को सुरक्षित रखने और खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है. घर की किसी आवश्यक वस्तु पर खर्च हो सकता है, लेकिन सुविधा और दिखावे के बीच अंतर समझना जरूरी रहेगा. वाणी आज आपके लिए सबसे बड़ा साधन भी है और सावधानी का विषय भी. किसी करीबी व्यक्ति के साथ मतभेद होने पर पुरानी बातें निकालना स्थिति को और उलझा सकता है. परिवार में किसी सदस्य की आर्थिक जरूरत सामने आए तो सहायता करने से पहले अपनी क्षमता देख लें. भावुक होकर उधार देने का निर्णय बाद में असुविधा पैदा कर सकता है.

कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी, खासकर ऐसे कार्यों में जहां अनुभव और धैर्य की जरूरत है. व्यापारियों को ग्राहक के साथ कीमत या शर्तों पर बातचीत करते समय जल्द रियायत देने से बचना चाहिए. नौकरी में अपनी उपलब्धियों को सामने रखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन दूसरे की भूमिका को कम करके दिखाने से बचें. आपका संयम ही आपकी स्थिति मजबूत करेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन के पहले हिस्से में मानसिक संवेदनशीलता और थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी पीना और भोजन का समय निश्चित रखना लाभ देगा. दोपहर बाद भोजन में अत्यधिक नमक या भारी चीजों की मात्रा सीमित रखें.


उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ नमः शिवाय का 109 बार जाप करें. रात में सोने से एक घंटा पहले मोबाइल अलग रखकर हल्का संगीत सुनें या शांतिपूर्वक ध्यान करें.
शुभ रंग: मोती सफेद और सिल्वर.

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