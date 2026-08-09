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Cancer Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: कर्क राशि वालो को रखना होगा भावनाओं पर नियंत्रण

Cancer Horoscope Today 09 August 2026, Kark Rashifal: कर्क राशि वालो को रखना होगा भावनाओं पर नियंत्रण. आसपास का वातावरण हो भटका सकता है ध्यान, शुभ रंग सफेद या हल्का नीला

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Cancer Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: कर्क राशि वालो को रखना होगा भावनाओं पर नियंत्रण
Cancer Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Kark Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer  Horoscope Today 09 August 2026, Kark  Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और अंदरूनी भावनाओं को समझने का संकेत दे रहा है. बाहरी गतिविधियों की तुलना में आपका ध्यान भीतर की ओर अधिक रहेगा मन में कई पुराने विचार या यादें उभर सकती हैं, जिनसे भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस होगा आज किसी भी निर्णय को भावनाओं के आधार पर लेने से बचना चाहिए.

जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें तुरंत व्यक्त करने के बजाय थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को शांति से पूरा करना चाहेंगे, लेकिन आसपास का वातावरण आपको थोड़ा विचलित कर सकता है. ऐसे में एकांत में काम करना अधिक प्रभावी साबित होगा.

आर्थिक मामलों में सतर्क दृष्टिकोण अपनाना जरूरी रहेगा. कोई छुपा हुआ खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए पहले से योजना बनाकर चलें. निजी संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ेगी. किसी करीबी की बात आपको जल्दी आहत कर सकती है, भले ही उसका उद्देश्य गलत न हो. इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझने का प्रयास करें.आज आपका मन आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आकर्षित हो सकता है.

कुछ समय ध्यान या पूजा में बिताने से मानसिक संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज थकान, नींद की कमी या पेट से जुड़ी हल्की समस्या परेशान कर सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखना आवश्यक होगा. सावधानियों के अकेलेपन की भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें और नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.

उपाय: चंद्रमा को अर्घ्य दें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. चावल और दूध का दान करें. रात को सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान अवश्य करें.
शुभ रंग: सफेद या हल्का नीला.

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