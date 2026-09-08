विज्ञापन
विशेष लिंक

Cancer Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: अनुभवी व्यक्ति की बात होगी उपयोगी, काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा

Cancer Horoscope Today 08 August 2026, Kark Rashifal: पुराने काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा हो सकती है. अनुभवी व्यक्ति की बात में उपयोगी संकेत मिल सकता है. घर और निजी सुख से जुड़े विषयों में आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. धन के मामले में आज भावनात्मक खर्च की संभावना है. दिन में कुछ समय खुले वातावरण में बिताना मानसिक बोझ कम कर सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Cancer Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: अनुभवी व्यक्ति की बात होगी उपयोगी, काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा
Cancer Aaj Ka Rashifal 08 August 2026 | Kark Horoscope Today
NDTV

Cancer Horoscope Today 08 August 2026, Kark Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, इसलिए दिन की घटनाओं से अधिक आपकी मानसिक स्थिति और प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण रहेंगी. चंद्रमा के अपनी राशि में होने से संवेदनशीलता बढ़ सकती है और छोटी घटनाएं भी आपको गहराई से प्रभावित कर सकती हैं. आज किसी दूसरे के अनुसार अपनी दिशा तय करने के बजाय यह समझना जरूरी होगा कि वास्तव में आपकी प्राथमिकता क्या है.

सुबह किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने की इच्छा हो सकती है. आपके भीतर अपने तरीके से निर्णय लेने का आग्रह रहेगा. यह आत्मनिर्भरता उपयोगी है, लेकिन हर सुझाव को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की बात में उपयोगी संकेत मिल सकता है, इसलिए अपनी राय के साथ दूसरे दृष्टिकोण के लिए भी जगह रखें. व्यक्तिगत छवि और व्यवहार आज चर्चा में रह सकते हैं. किसी बैठक, मुलाकात या महत्वपूर्ण बातचीत में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी. फिर भी मन की स्थिति बदलने पर निर्णय बदलने की आदत परेशानी पैदा कर सकती है. यदि कोई बड़ा फैसला करना हो तो उसे कुछ समय देकर दोबारा जांचना बेहतर होगा.

घर और निजी सुख से जुड़े विषयों में आपकी अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. आपको लग सकता है कि लोग आपकी भावनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे. ऐसी स्थिति में संकेतों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के बजाय स्पष्ट बातचीत करें. बिना कारण नाराज होकर दूरी बनाने से समस्या हल नहीं होगी. कामकाज में आपकी पहल दिखाई देगी. किसी लंबित योजना को गति देने का अवसर मिल सकता है. हालांकि एक साथ कई जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश थकान बढ़ा सकती है. जो काम वास्तव में जरूरी हैं, उन्हें पहले पूरा करें और बाकी को अगले दिन के लिए छोड़ने में संकोच न करें.

धन के मामले में आज भावनात्मक खर्च की संभावना है. घर या अपने आराम के लिए कोई वस्तु खरीदने का मन बन सकता है. खरीदारी करने से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा, विशेषकर यदि वह वस्तु आवश्यक नहीं है. शारीरिक रूप से पानी की कमी, अनियमित भोजन या देर रात तक जागने से ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. दिन में कुछ समय खुले वातावरण में बिताना मानसिक बोझ कम कर सकता है.


उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kark Rashifal, Cancer Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com