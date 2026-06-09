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Cancer Horoscope 9 June 2026: आज भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर कर करियर में प्रगति और सुखद बदलाव के संकेत

Kark Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके भीतर नई उम्मीद और उत्साह देखने को मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी जबकि परिवार और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव और भावनात्मक मजबूती देखने को मिलेगी.

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Cancer Horoscope 9 June 2026: आज भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर कर करियर में प्रगति और सुखद बदलाव के संकेत
जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है.

Cancer Horoscope 9 June 2026 Kark Rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान आपके भीतर नई उम्मीद और उत्साह देखने को मिलेगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विस्तार की योजनाओं पर काम करने के लिए अनुकूल रहेगा. विदेश या दूर स्थान से लाभ मिलने के संकेत हैं. यदि आप नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी और बचत करने की सोच मजबूत होगी.

परिवार में आपसी तालमेल पहले से बेहतर रहेगा. किसी रिश्तेदार से जुड़ी शुभ सूचना मिलने की संभावना है. घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा और परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति महसूस होगी. माता की ओर से विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त हो सकता है.

प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. वैवाहिक जीवन में छोटी यात्राओं या साथ समय बिताने के अवसर बन सकते हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी. कला साहित्य और संगीत से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षकों का मार्गदर्शन लाभ पहुंचाएगा. मन में नई चीजें सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य को लेकर खानपान में अनुशासन रखना आवश्यक होगा. पानी कम पीने की आदत शरीर में थकान और कमजोरी ला सकती है. पैरों में दर्द या सूजन जैसी समस्या हल्के रूप में उभर सकती है. ध्यान और मेडिटेशन मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे.

उपायः शिवजी का जलाभिषेक करें. चावल और दूध का दान करना शुभ रहेगा. ॐ नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें.

शुभ रंगः सफेद और आसमानी.

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