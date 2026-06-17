Budhaditya Yog 2026: बुधादित्य योग से 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, 22 जून तक बनेंगे हर बिगड़े काम

Budhaditya Yog impact on 12 zodiac signs: नवग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव ने 15 जून 2026 को दोपहर 12:53 बजे मिथुन राशि में प्रवेश किया है, जहां पर नवग्रहों के राजकुमार कहे जाने वाले बुध पहले से ही मौजूद है. सूर्य और बुध की इस युति से बनने वाला बुधादित्य योग जून महीने की 22 तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिष के अनुसार यह योग बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन, संचार और निर्णय क्षमता से जुड़े क्षेत्रों में विशेष प्रभाव डालता है. आइए जाने-माने ज्योतिषविद् पं. कृष्ण गोपाल मिश्र से जानते हैं कि बुधादित्य योग किन राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा और किन्हें इस दौरान सावधानी रखनी होगी

मेष राशि

यह समय कुछ मानसिक चिंताओं का संकेत देता है. आर्थिक मामलों तथा योजनाओं को लेकर मन में असमंजस रह सकता है, हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती. पारिवारिक एवं दांपत्य जीवन में भावनात्मक सहयोग मिलेगा. इस दौरान मेष राशि के लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को बुधादित्य योग के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी. खान-पान में परहेज आवश्यक है. पेट एवं पाचन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें तथा कार्यरत व्यक्ति अपने दायित्वों को टालने से बचें.

मिथुन राशि

यह बुधादित्य योग आपकी राशि में ही बन रहा है, इसलिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शुभ कहा जाएगा. अप्रत्याशित सफलताएं, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में सम्मान तथा नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा.

कर्क राशि

बुधादित्य योग के चलते कर्क राशि के जातकों को भविष्य एवं आर्थिक विषयों को लेकर कुछ मानसिक तनाव बना रह सकता है. खर्चों की चिंता भी बढ़ सकती है. इसके बावजूद सहयोगियों एवं संबंधों का आपको अच्छा समर्थन मिलेगा और करियर-कारोबार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभकारी है. आय बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं. हालांकि स्वास्थ्य एवं नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. नियमित दिनचर्या अपनाएं.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं से सावधान रहना होगा. रक्तचाप, संक्रमण अथवा पारिवारिक चिंताएं मानसिक दबाव उत्पन्न कर सकती हैं.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग शुभ साबित होगा. इस दौरान आपको भाग्य का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देता है. दांपत्य जीवन, पारिवारिक संबंध एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी यह समय अनुकूल है. नए अवसरों का लाभ उठाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को बुधादित्य योग के दौरान सावधानी आवश्यक रहेगी. इस दौरान आप अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें. क्रोध एवं आवेश से बचें. दांपत्य जीवन अथवा प्रेम संबंधों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को दांपत्य जीवन एवं साझेदारी के मामलों में शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए. विशेष रूप से मधुमेह या पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग शुभ साबित होने जा रहा है. उन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता एवं उपलब्धियां प्राप्त होने की संभावना है. समय का सदुपयोग करें और कार्यों को टालने की आदत से बचें. प्रेम संबंधों एवं वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय अपेक्षाकृत अच्छा दिखाई देता है.

कुंभ राशि

यह बुधादित्य योग आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जाएगा. बुद्धिमत्ता, वाणी और निर्णय क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सम्मान, प्रशंसा एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी. हालांकि पारिवारिक विषयों को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं.

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग सुख-सुविधाओं एवं भौतिक संसाधनों में वृद्धि कराने वाला कहा जाएगा. इस दौरान पारिवारिक वातावरण सामान्यतः अनुकूल रहेगा. हालांकि अत्यधिक भावुकता एवं संवेदनशीलता से बचने की आवश्यकता है. भाग्य का सहयोग अच्छा मिलेगा और कार्यक्षेत्र में भी प्रगति के संकेत हैं.

निष्कर्ष

मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग विशेष रूप से मिथुन, तुला, कुम्भ एवं मीन राशि वालों के लिए अधिक अनुकूल दिखाई देता है. वहीं वृश्चिक, कर्क और वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.