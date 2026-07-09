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Mesh Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: रुके हुए कामों को मिलेगी गति, खर्चों पर रखें कंट्रोल, पढ़ें अपना राशिफल

Aries Horoscope Today 9 July 2026, Mesh Rashifal: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है. पढ़ें अपना दैनिक राशिफल-

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Mesh Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: रुके हुए कामों को मिलेगी गति, खर्चों पर रखें कंट्रोल, पढ़ें अपना राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: मेष राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Aries Horoscope Today 9 July 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि मेष में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और निर्णय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति देने का अवसर मिलेगा और नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. यदि किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नई जिम्मेदारी का इंतजार था तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देंगी. 

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों से अच्छे संबंध स्थापित करने और नए सौदे करने का समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. आय के नए स्रोतों पर विचार करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. 

परिवार में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और घर का वातावरण उत्साहपूर्ण बना रहेगा. किसी प्रियजन के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. यदि परिवार में किसी विषय को लेकर मतभेद चल रहे थे तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है. 

प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए परिचय की शुरुआत भविष्य में सकारात्मक दिशा ले सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ पहले से बेहतर होगी. 

विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है. मानसिक रूप से भी आप पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ समय ध्यान व प्राणायाम के लिए निकालना लाभदायक रहेगा.

उपाय: प्रातः काल हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा ॐ हनुमते नमः मंत्र की 108 बार जप करें.

शुभ रंग: लाल.

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