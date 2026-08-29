Aries Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Aries Horoscope Today 29 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद द्वादश भाव में प्रवेश करेगा. इसलिए दिन का पहला हिस्सा लाभ, संपर्क, उपलब्धियों और सामाजिक सक्रियता के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि रात के बाद ध्यान खर्च, आराम और निजी योजनाओं की ओर मुड़ सकता है. इस बदलाव के कारण एक ही दिन में आपकी प्राथमिकताएं बदलती हुई महसूस हो सकती हैं. सुबह से दोपहर के बीच किसी पुराने संपर्क से ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे आर्थिक या व्यावसायिक संभावना बने. लंबे समय से रुका भुगतान मिलने की बातचीत आगे बढ़ सकती है. किसी संस्था, समूह या प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ना भी उपयोगी रहेगा. हालांकि हर प्रस्ताव को अवसर समझ लेना उचित नहीं होगा. लाभ की संभावना दिखाई दे तो भी उससे जुड़े जोखिम और भविष्य की जिम्मेदारियों को पहले समझें.

कामकाज में नेटवर्किंग आपके लिए आज खास भूमिका निभाएगी. जिस व्यक्ति से पहले केवल औपचारिक संपर्क था, वही आगे चलकर सहयोगी साबित हो सकता है. स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों को नए ग्राहक या रेफरल मिल सकते हैं. नौकरी में किसी सामूहिक प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. लेकिन टीम की उपलब्धि का पूरा श्रेय अकेले लेने की कोशिश न करें, इससे अनावश्यक नाराजगी पैदा हो सकती है. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा द्वादश भाव में आने से मन कुछ शांत और अंतर्मुखी हो सकता है. अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन पर खर्च या बिना योजना के बाहर जाने से बचें.

किसी व्यक्ति की आर्थिक समस्या देखकर तुरंत जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें. आज अपनी सीमाएं तय रखना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होगी. किसी मित्र के साथ पैसों का लेन-देन हो तो स्पष्ट हिसाब रखें. सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना भी ठीक नहीं रहेगा. रात का समय भविष्य की योजना बनाने, अधूरे कामों की समीक्षा करने और अगले दिन की तैयारी के लिए बेहतर रहेगा.

उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद को हरे फल जैसे अमरूद या मौसमी फल दान करें. शाम को घर में कपूर जलाकर कुछ मिनट शांत बैठें और दिनभर की नकारात्मक बातों को मन से अलग करने का संकल्प लें.

शुभ रंग: नीला, हरा.

