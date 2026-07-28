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Aries Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: प्रेम जीवन रहेगा स्थिर, मानसिक तनाव से बचें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 28 July 2026, Mesh Rashifal: स्वास्थ्य के मामले में आपको मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. अधिक सोच-विचार आपको थका सकता है. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

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Aries Aaj Ka Rashifal 28 July 2026: प्रेम जीवन रहेगा स्थिर, मानसिक तनाव से बचें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 28 July 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 28 July 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर पहले धनु राशि में और रात लगभग 8 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश आपके दिन को दो अलग-अलग ऊर्जा से प्रभावित करेगा. दिन के शुरुआती समय में आप उत्साह, आत्मविश्वास और नई योजनाओं के प्रति आकर्षण महसूस करेंगे. मन में कुछ नया करने की इच्छा प्रबल रहेगी और आप अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने में भी संकोच नहीं करेंगे. लेकिन जैसे-जैसे रात का समय आएगा, आपकी सोच अधिक व्यावहारिक और गंभीर हो जाएगी. आप अपने भविष्य, करियर और जिम्मेदारियों को लेकर ठोस निर्णय लेने की ओर अग्रसर होंगे. 

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने अनुभव और कौशल का पूरा लाभ मिल सकता है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रगति के संकेत मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं, बशर्ते आप अपनी बात को संयम और स्पष्टता से रखें. व्यापार करने वालों के लिए यह समय नई योजनाओं को लागू करने का हो सकता है, लेकिन जोखिम लेने से पहले पूरी रणनीति बनाना जरूरी होगा. 

पारिवारिक जीवन में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन शाम के समय कुछ जिम्मेदारियों का बोझ महसूस हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. किसी बात को लेकर अनावश्यक विवाद से बचें. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. 

स्वास्थ्य के मामले में आपको मानसिक तनाव से बचने की जरूरत है. अधिक सोच-विचार आपको थका सकता है, इसलिए बीच-बीच में विश्राम लें. योग, ध्यान या हल्की सैर आपके लिए लाभकारी रहेगी.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें. हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें.
शुभ रंग: लाल

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