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Aries Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ, आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क

Horoscope Today 28 August 2026, Mesh Rashifal: आज नेटवर्किंग और पुराने संपर्क लाभ का रास्ता खोल सकते हैं. रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है, लेकिन निवेश और आर्थिक लेन-देन में सावधानी जरूरी रहेगी.

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Aries Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: नेटवर्किंग से मिलेगा लाभ, आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क
मेष आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 28 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में रहेगा. यह भाव लाभ, आय के नए स्रोत, मित्र मंडली, सामाजिक संपर्क और इच्छाओं की पूर्ति से संबंधित है. इसलिए दिन का मुख्य फोकस धन कमाने से अधिक सही लोगों से जुड़ने और अपने प्रयासों का लाभ उठाने पर रह सकता है. किसी पुराने संपर्क से अचानक उपयोगी सूचना मिल सकती है या ऐसी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए अवसर का रास्ता खोले. आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी अगली योजना खोल देना समझदारी नहीं होगी. 

आर्थिक मामलों में कोई रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है. अतिरिक्त कमाई की योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें व्यावहारिक पक्ष को पहले परखें. जल्दी लाभ के आकर्षण में जोखिम लेने से बचें. निवेश या किसी को पैसा उधार देने से पहले शर्तों को स्पष्ट रखना जरूरी होगा. विशेष रूप से मित्रता और आर्थिक लेन-देन को एक-दूसरे में मिलाने से बाद में असहजता पैदा हो सकती है. 

कामकाज में आपकी उपयोगिता बढ़ेगी. टीम या संगठन में आपकी राय को महत्व मिल सकता है और किसी पुराने काम का परिणाम अब सामने आ सकता है. जो लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उनके लिए नेटवर्किंग विशेष उपयोगी रहेगी. हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की बजाय उसकी वास्तविक उपयोगिता जांचें. किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से असहमति हो तो बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं. 

अनावश्यक खर्चों की सूची बनाकर उन्हें नियंत्रित करना बेहतर रहेगा. विदेश, ऑनलाइन काम या दूर के संपर्क से जुड़े मामलों में परिणाम पाने के लिए धैर्य आवश्यक होगा. 

उपाय: शाम को घर की उत्तर दिशा में थोड़ी देर दीपक जलाकर शांत मन से प्रार्थना करें. काले तिल और गुड़ का दान करें.
शुभ रंग: आसमानी नीला.

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