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Aries Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: जिम्मेदारियों के बाद मिल सकती है उपलब्धि और लाभ

Horoscope Today 27 August 2027, Mesh Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज कामकाज में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन दोपहर बाद लाभ, संपर्क और उपलब्धियों के अवसर मिल सकते हैं.

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Aries Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: जिम्मेदारियों के बाद मिल सकती है उपलब्धि और लाभ
मेष आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Aries Horoscope Today 27 August 2027, Mesh Rashi ka Rashifal: मेष राशि वालों के लिए आज का पहला हिस्सा दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा और दोपहर के बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे. इसलिए दिन की शुरुआत जिम्मेदारियों और कामकाज से होगी, जबकि बाद का समय उपलब्धियों, संपर्कों और लाभ की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित हो सकता है. सुबह किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन वही काम आगे चलकर आपकी स्थिति मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. 

कार्यक्षेत्र में आज अपनी क्षमता दिखाने के लिए जोर लगाने से अधिक जरूरी होगा कि आप किसी काम को सही समय पर पूरा करें. वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम की बारीकियों पर नजर रख सकते हैं. कोई पुरानी गलती सामने आए तो सफाई देने के बजाय उसका समाधान प्रस्तुत करना बेहतर रहेगा. दोपहर बाद किसी परिचित, ग्राहक या सहयोगी से ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे भविष्य के काम का रास्ता खुले. व्यापार में दिन का दूसरा हिस्सा अधिक सक्रिय रह सकता है. नए संपर्क से लाभ मिल सकता है, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत अवसर समझना ठीक नहीं होगा. विशेषकर ऐसी साझेदारी से सावधान रहें जिसमें जिम्मेदारियां स्पष्ट न हों. किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क होना भी उपयोगी रहेगा. 

धन के मामले में दोपहर के बाद स्थिति उत्साहजनक हो सकती है. रुका हुआ भुगतान मिलने या अतिरिक्त आय का कोई विकल्प सामने आने की संभावना बनती है. फिर भी प्राप्त धन को देखकर तुरंत नया खर्च खड़ा न करें. लाभ का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना भविष्य में काम आएगा. 

व्यक्तिगत संबंधों में आज आपकी व्यस्तता के कारण किसी करीबी को लग सकता है कि आप पर्याप्त समय नहीं दे रहे. हर बात का लंबा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उपेक्षा का भाव भी न आने दें. मित्रों के साथ किसी पुराने संपर्क के फिर सक्रिय होने से मन प्रसन्न हो सकता है.

उपाय: किसी सफाईकर्मी को उपयोगी दैनिक जरूरत की वस्तु भेंट करें. शाम को घर लौटकर कुछ मिनट बिना मोबाइल के परिवार के साथ शांत समय बिताएं.

शुभ रंग: तांबई.
 

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