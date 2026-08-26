Aries Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता से मिलेगी सफलता

Aries Horoscope Today 26 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे. यह स्थिति कामकाज, पद-प्रतिष्ठा, जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि को दिन का प्रमुख विषय बना सकती है.

कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसमें आपकी क्षमता को परखा जाएगा. वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम पर ध्यान दे सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय परिणाम को ध्यान में रखकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. श्रवण नक्षत्र का प्रभाव सुनने, सीखने और जानकारी को सही ढंग से ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की बात को बीच में काटने के बजाय पूरी तरह समझना आपके लिए उपयोगी रहेगा.

आपके लिए आज करियर में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि काम को प्रस्तुत करने का तरीका भी महत्वपूर्ण रहेगा. लंबे समय से अटका हुआ कोई प्रशासनिक काम आगे बढ़ सकता है. नौकरी करने वालों को जिम्मेदारी का नया क्षेत्र मिल सकता है, जबकि अपने काम से जुड़े लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने अपनी योजना रखने का मौका मिल सकता है. हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है. अधिकार या पद से प्रभावित होकर ऐसा वादा न करें जिसे बाद में निभाना कठिन हो.

धन के मामले में कमाई से अधिक व्यवस्थित उपयोग पर ध्यान देना उचित रहेगा. कोई आवश्यक खर्च सामने आ सकता है, लेकिन उसे लेकर अत्यधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है. निवेश या बड़ी खरीदारी में केवल किसी की बात सुनकर निर्णय न लें. दस्तावेज, भुगतान और शर्तों की दोबारा जांच करना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आपके व्यवहार में नेतृत्व का प्रभाव रहेगा, लेकिन यही बात कभी-कभी कठोरता का रूप ले सकती है.

परिवार या काम से जुड़े व्यक्ति यदि आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रतिक्रिया न दें तो तुरंत नाराज होने से बचें. हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है. किसी पुराने मतभेद को आज फिर से उठाने की बजाय उसके व्यावहारिक समाधान पर विचार करें. वरिष्ठों के सामने भावनात्मक प्रतिक्रिया, अधूरी जानकारी पर निर्णय और बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर सहमति देने से बचें.

उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करने के बाद तांबे के पात्र में थोड़े लाल फूल डालकर अर्घ्य दें. किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं.

शुभ रंग: गहरा लाल.

