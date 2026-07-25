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Mesh Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, बजट बनाकर चलें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 25 July 2026, Mesh Rashifal: आज किसी की बातों में आकर धन निवेश करने से बचें. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा दायित्व मिल सकता है, जिसमें आपकी सूझबूझ और अनुभव की परीक्षा होगी.

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Mesh Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आर्थिक मामलों में रहें सतर्क, बजट बनाकर चलें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: मेष राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Aries Horoscope Today 25 July 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में आठवां भाव अचानक होने वाले बदलाव, गुप्त विषयों, शोध, धन संबंधी मामलों, स्वास्थ्य और आत्मचिंतन का कारक माना जाता है. आज आपको बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा भीतर की स्थिति को समझने और भविष्य की योजनाओं को नए सिरे से व्यवस्थित करने का अवसर देगा. कई मामलों में धैर्य आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगा. 

कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा दायित्व मिल सकता है, जिसमें आपकी सूझबूझ और अनुभव की परीक्षा होगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे कार्य को पूरा करने का दबाव रह सकता है, लेकिन आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. अगर नौकरी में परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो अभी केवल जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा. व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से अप्रत्याशित लाभ मिलने के संकेत हैं. 

आर्थिक मामलों में आज सतर्कता आवश्यक रहेगी. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना लाभदायक रहेगा. बीमा, टैक्स, बैंकिंग या निवेश से जुड़े मामलों की समीक्षा करने के लिए दिन उपयुक्त है. किसी की बातों में आकर धन निवेश करने से बचें. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. अगर लंबे समय से किसी रिश्ते में दूरी बनी हुई थी तो पहल करने पर संवाद की नई शुरुआत हो सकती है. 

स्वास्थ्य के मामले में अनियमित दिनचर्या से बचें. पेट, रक्तचाप या थकान जैसी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें.

उपाय: भगवान शिव को काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद रोगी को फल या दवा की सहायता करें.

शुभ रंग: मैरून
 

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