Mesh Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 21 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो मानसिक गहराई, रहस्य और अचानक परिवर्तनों का संकेत देता है. दिन की शुरुआत सामान्य रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको परिस्थितियों के अप्रत्याशित मोड़ का सामना करना पड़ सकता है. किसी पुरानी बात या छिपे हुए विषय का खुलासा हो सकता है, जिससे मन थोड़ी देर के लिए अस्थिर हो सकता है. इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक रहेगा.

आर्थिक दृष्टि से यह समय सतर्क रहने का है. अचानक खर्च या किसी निवेश में उलझन की स्थिति बन सकती है. किसी भी तरह के जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें. कार्यक्षेत्र में भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि किसी सहकर्मी या सहयोगी की बातों में भ्रम पैदा हो सकता है. अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें. विशेषकर पेट, गुप्त रोग या अचानक दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खानपान में संतुलन बनाए रखें और अनियमित दिनचर्या से बचें. मानसिक तनाव भी शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने के उपाय अपनाएं. कुछ मामलों में आपको पुराने अनुभवों से सीख लेने का अवसर मिलेगा. जीवन में जो बातें अब तक अनदेखी रही हैं, वे आज स्पष्ट हो सकती हैं. यह समय आत्ममंथन का भी है, जहां आप अपने अंदर झांककर बहुत कुछ समझ सकते हैं.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और ॐ घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं.

शुभ रंग: गहरा लाल.