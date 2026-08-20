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Mesh Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज अपने काम को लेकर रहें सतर्क, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 20 August 2026, Mesh Rashifal: कामकाज के क्षेत्र में सतर्कता अत्यंत आवश्यक रहेगी. कोई गोपनीय जानकारी लीक होने या गलतफहमी पैदा होने की संभावना है.

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Mesh Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज अपने काम को लेकर रहें सतर्क, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: मेष राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Aries Horoscope Today 20 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में निरंतर गोचर आपके भीतर चल रही उलझनों को और स्पष्ट करने का प्रयास करेगा. यह दिन सतह के बजाय गहराई में जाकर सोचने का संकेत देता है. कई ऐसे मुद्दे, जिन्हें आप टालते आ रहे थे, आज सामने आ सकते हैं. मानसिक रूप से थोड़ी बेचैनी रह सकती है, लेकिन यही बेचैनी आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगी. 

कामकाज के क्षेत्र में सतर्कता अत्यंत आवश्यक रहेगी. कोई गोपनीय जानकारी लीक होने या गलतफहमी पैदा होने की संभावना है. अपने विचारों को हर किसी के सामने साझा करने से बचें. किसी सहयोगी की बातों पर तुरंत भरोसा करना नुकसान दे सकता है. जो लोग रिसर्च, जांच या गहराई से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह दिन महत्वपूर्ण उपलब्धि दे सकता है. आर्थिक पक्ष में छुपे हुए खर्च सामने आ सकते हैं. बीमा, टैक्स या पुराने लेन-देन से जुड़ी बातें ध्यान खींच सकती हैं. धन के मामले में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा, अन्यथा भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है. 

भावनात्मक स्तर पर आप संवेदनशील रहेंगे. किसी करीबी के व्यवहार में बदलाव आपको विचलित कर सकता है. इस समय प्रतिक्रिया देने की बजाय अवलोकन करना अधिक लाभकारी रहेगा. हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं होता. स्वास्थ्य के लिहाज से शरीर में कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है. अनियमित खान-पान और तनाव से बचना आवश्यक होगा. पानी का सेवन बढ़ाएं और शरीर को डिटॉक्स करने वाले उपाय अपनाएं.

उपाय: लाल चंदन से भगवान हनुमान का तिलक करें. किसी अस्पताल में जरूरतमंद को फल वितरित करें. शाम को जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें.

शुभ रंग: ईंट जैसा लाल. 

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