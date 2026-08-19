विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

Horoscope Today 19 August 2026, Mesh Rashifal: चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश से भावनात्मक अस्थिरता बढ़ सकती है. करियर और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, जबकि धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क
मेष आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Aries Horoscope Today 19 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके लिए भावनात्मक गहराई और आत्ममंथन का समय लेकर आएगा. यह गोचर आपके अष्टम भाव को सक्रिय करता है, जिससे अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यों और मानसिक उलझनों का प्रभाव बढ़ सकता है. दिन की शुरुआत थोड़ी अस्थिर मानसिक स्थिति के साथ हो सकती है, इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. 

कार्यक्षेत्र में कुछ छिपी हुई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जो बातें अब तक नजरअंदाज हो रही थीं, वे अचानक महत्वपूर्ण बन सकती हैं. सहकर्मियों पर आंख बंद करके भरोसा करना उचित नहीं रहेगा. किसी भी दस्तावेज या समझौते को ध्यान से पढ़कर ही आगे बढ़ें. 

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, विशेषकर निवेश या उधार देने से बचें. व्यक्तिगत जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति की बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को समझना जरूरी होगा. यह समय अपने भीतर झांकने और पुराने अनुभवों से सीख लेने का है. 

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह दिन थोड़ी सावधानी मांगता है. पेट, त्वचा या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. अनियमित दिनचर्या से बचें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम सहायक रहेगा. जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी होंगे. कुछ स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करें. धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.

उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सुबह सूर्य को अर्पित करें. रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें.

शुभ रंग: गहरा लाल. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Horoscope, Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com