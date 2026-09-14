Aries Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: पुराने संपर्क से काम मिलने की संभावना, साझेदारी में रखें सावधानी

Aries Horoscope Today 14 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. आज आपका ध्यान अकेले आगे बढ़ने की बजाय लोगों के साथ तालमेल बैठाने और सही समझौते करने पर रहेगा. किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत आपके सामने नई संभावना खोल सकती है, लेकिन आकर्षक प्रस्ताव देखकर तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं होगा. सामने वाले की बात सुनने के साथ अपनी अपेक्षाएं भी स्पष्ट रखना जरूरी रहेगा.

व्यापार में ग्राहक, डीलर या कारोबारी सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. किसी पुराने संपर्क से दोबारा काम मिलने की संभावना भी बन सकती है. हालांकि केवल संबंध अच्छे होने के कारण आर्थिक शर्तों में ढील देना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. भुगतान कब होगा, काम की जिम्मेदारी किसकी रहेगी और किसी गलती की स्थिति में क्या व्यवस्था होगी—इन बातों को पहले ही स्पष्ट कर लें.

नौकरी में किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है. सहयोगी की कार्यशैली आपसे अलग होने के कारण शुरुआत में असहजता हो सकती है. हर बात अपने तरीके से करवाने की कोशिश न करें. दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी जिम्मेदारी बढ़ा रहा है तो चुप रहने के बजाय अपनी सीमा स्पष्ट करें. जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर लेने से बाद में समय का दबाव बढ़ सकता है.

दांपत्य या निजी संबंधों में आज छोटी बात भी चर्चा का विषय बन सकती है. सामने वाले के व्यवहार को तुरंत सही या गलत ठहराने के बजाय उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करें. यदि कोई पुराना मतभेद सामने आए तो उसे जीत-हार का प्रश्न न बनाएं. रिश्ते में अपनी बात रखने के साथ दूसरे व्यक्ति को बोलने का अवसर देना भी जरूरी होगा. किसी अनुबंध, साझेदारी या कानूनी समझौते से जुड़े काम में अतिरिक्त सावधानी रखें. हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त पढ़ें. किसी तीसरे व्यक्ति के भरोसे पूरी प्रक्रिया छोड़ना उचित नहीं रहेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित कर ॐ चन्द्राय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद दंपती को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन कराएं.

शुभ रंग: सफेद और हल्का गुलाबी.

