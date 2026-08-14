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Mesh Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आज मिल सकता है आर्थिक लाभ, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 14 August 2026, Mesh Rashifal: आज रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी. आप किसी नए आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे स्थिरता तक पहुंचाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी.

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Mesh Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: आज मिल सकता है आर्थिक लाभ, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: मेष राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Aries Horoscope Today 14 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का सिंह राशि में प्रभाव आपके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना को तीव्र बना सकता है. आप किसी भी कार्य में आगे रहने की चाह रखेंगे, लेकिन यह प्रवृत्ति आपको अनावश्यक दबाव में भी डाल सकती है. 

कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा, परंतु दूसरों को पीछे छोड़ने की जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. यदि आप संयम के साथ काम करेंगे तो आपकी छवि मजबूत बनेगी, अन्यथा छोटी-सी गलती भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है. आज रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में विशेष रुचि बढ़ेगी. आप किसी नए आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसे स्थिरता तक पहुंचाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी. 

आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, फिर भी किसी जोखिम भरे निवेश में कदम रखने से पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक रहेगा. किसी पुराने लेन-देन को लेकर उलझन उत्पन्न हो सकती है, जिसे शांत दिमाग से सुलझाना बेहतर रहेगा. आज भावनात्मक स्तर पर आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं, खासकर तब जब आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया न मिले. 

किसी करीबी व्यक्ति से प्रशंसा की उम्मीद पूरी न होने पर मन खिन्न हो सकता है. ऐसे में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना जरूरी होगा. हर प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत रूप से लेने की आदत आपको मानसिक रूप से थका सकती है. स्वास्थ्य के मामले में शरीर में गर्मी बढ़ने, सिर भारी रहने या नींद की कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. अत्यधिक सक्रियता के कारण थकावट महसूस हो सकती है, इसलिए दिनभर में थोड़ा विश्राम लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. खानपान में हल्के और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें.

उपाय: सुबह लाल चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें. किसी गरीब को गुड़ और चने का दान करें. घर में तांबे के बर्तन में जल भरकर उत्तर-पूर्व दिशा में रखें.

शुभ रंग: लाल. 
 

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