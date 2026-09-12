Aries Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: मेहनत से मिलेगी सफलता, सेहत और काम में बरतें सावधानी

Aries Horoscope Today 12 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. यह भाव दैनिक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ऋण, रोग, विरोध और कार्यक्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों से जुड़ा है. इसलिए यह दिन आपको अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का अवसर देगा. जिन कामों को आप पिछले कुछ समय से टालते आ रहे हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से निपटाने की प्रेरणा मिलेगी.

आपकी कार्यक्षमता अच्छी रह सकती है, लेकिन परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी के बजाय क्रमबद्ध प्रयास जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन ऐसा है जिसमें छोटी-सी लापरवाही भी वरिष्ठों की नजर में आ सकती है. किसी सहकर्मी के व्यवहार को व्यक्तिगत अपमान मानकर प्रतिक्रिया देने से बचें.

कार्यस्थल पर अपनी बात प्रमाण और तथ्य के साथ रखना अधिक प्रभावी रहेगा. विरोध करने वाले व्यक्ति को जवाब देने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता से स्थिति संभालना बेहतर होगा. व्यापारियों को उधारी, भुगतान और पुराने हिसाब-किताब पर विशेष ध्यान देना चाहिए. कोई रुका हुआ लेन-देन आगे बढ़ सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के आर्थिक प्रतिबद्धता करना उचित नहीं रहेगा.

मेष राशि वालों के लिए इस समय स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी परेशानी को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा. पेट, पाचन, त्वचा या दिनचर्या में अनियमितता से जुड़ी दिक्कत परेशान कर सकती है. बहुत देर तक खाली पेट रहने और तला-भुना भोजन लेने से बचें. मानसिक स्तर पर दूसरों की कमियां खोजने के बजाय अपनी ऊर्जा किसी उपयोगी काम में लगाना अधिक लाभदायक रहेगा.

प्रतियोगिता, परीक्षा या किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में लगे लोगों को सफलता के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा. किसी पुराने विवाद को फिर से उठाने की जरूरत नहीं है. विरोधी आपकी कमजोरी का फायदा तभी उठा पाएंगे जब आप भावनात्मक होकर अपनी रणनीति बदलेंगे. कागजी कार्यवाही, भुगतान की तारीख और जरूरी दस्तावेजों को दोबारा जांचना आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा.

उपाय: सुबह तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करें और 11 बार ॐ आदित्याय नमः का जाप करें.

शुभ रंग: हल्का लाल और क्रीम.

