Aries Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: आर्थिक मामलों मे जोखिम से रहें दूर, जल्दबाजी दे सकती है नुकसान

Aries Horoscope Today 11 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में प्रवेश करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा रहने से दिन का पहला हिस्सा बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, संतान तथा व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी काम को सामान्य ढंग से करने के बजाय उसमें अपनी मौलिकता जोड़ने का अवसर मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई नया विचार मिल सकता है, जिसे आगे चलकर उपयोगी परिणाम में बदला जा सकेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय केवल पढ़ाई की मात्रा बढ़ाने के बजाय अपनी रणनीति सुधारने का है. जिस विषय में बार-बार गलती हो रही है, उसे आज प्राथमिकता दें. किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मगर तैयारी पूरी होने से पहले सफलता को निश्चित मान लेना उचित नहीं होगा.

संतान से जुड़ा कोई विषय आपका ध्यान खींच सकता है. बच्चे की उपलब्धि पर प्रसन्नता होगी, लेकिन उसकी तुलना किसी दूसरे से करने से बचें. प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, फिर भी भावनात्मक अपेक्षाएं अधिक बढ़ाने पर निराशा हो सकती है. किसी पुराने संदेश या घटना को लेकर मन में कहानी बनाने के बजाय वास्तविक बातचीत करना बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में सट्टे अथवा अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से दूरी रखें. किसी परिचित की सफलता देखकर उसी तरीके से पैसा लगाने की जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आज लाभ की संभावना से ज्यादा पूंजी की सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा छठे भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद कामकाज की छोटी-छोटी परेशानियां अधिक दिखाई दे सकती हैं. लंबित भुगतान, दस्तावेज या किसी कर्मचारी से जुड़ी समस्या सामने आए तो उसे टालने के बजाय उसी समय समाधान की दिशा तय करें. प्रतियोगिता में किसी की गतिविधि से घबराने के बजाय अपनी तैयारी मजबूत करें.

स्वास्थ्य के लिए शाम के बाद विशेष सावधानी रखें. पेट की गड़बड़ी, थकान या तनाव महसूस हो तो भोजन और विश्राम की उपेक्षा न करें. दिनभर की व्यस्तता के बाद भी देर रात तक काम खींचना उचित नहीं रहेगा.



उपाय: गणेशजी को दूर्वा अर्पित कर ॐ वक्रतुण्डाय नमः का 108 बार जाप करें. शाम के बाद भोजन हल्का रखें

शुभ रंग: पीला और सिंदूरी.