विज्ञापन
विशेष लिंक

Mesh Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: मेष राशि में चंद्रमा, जानें आज कैसा जाएगा आपका दिन

Aries Horoscope Today 10 July 2026, Mesh Rashifal: आज आपका दिन दो अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएगा. पढ़ें दैनिक राशिफल-

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Mesh Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: मेष राशि में चंद्रमा, जानें आज कैसा जाएगा आपका दिन
Aries Aaj Ka Rashifal 10 July 2026: मेष राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Aries Horoscope Today 10 July 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज का दिन मेष राशि के लिए दो अलग-अलग ऊर्जा लेकर आएगा. शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास, साहस और कार्यों को तेजी से पूरा करने की इच्छा बनी रहेगी. दिन के पहले भाग में नए निर्णय लेने, महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेने और लंबित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा और कार्यस्थल पर आपकी सक्रियता प्रशंसा दिला सकती है. यदि किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है तो दिन का शुरुआती समय अधिक लाभदायक रहेगा. 

शाम 6:45 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका ध्यान आर्थिक मामलों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्थिरता की ओर बढ़ेगा. इस समय खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता रहेगी. किसी महत्वपूर्ण खरीदारी या निवेश का विचार सामने आ सकता है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर भी मिलेगा. 

पारिवारिक जीवन में दिन का दूसरा भाग अधिक शांत और संतुलित रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा तथा किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. माता-पिता का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में भावनाओं को समझने और साथी की बातों को महत्व देने से रिश्ते मजबूत होंगे. 

विद्यार्थियों के लिए दिन का पहला भाग नई चीजें सीखने और कठिन विषयों को समझने के लिए अच्छा रहेगा, जबकि शाम के बाद पुनरावृत्ति और योजनाबद्ध अध्ययन अधिक लाभ देगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी उपयोगी सूचना या संपर्क से लाभ मिल सकता है. मसालेदार भोजन से बचें और पानी का पर्याप्त सेवन करें. पूरे दिन संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ने से छोटे-छोटे अवसर भी बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं.

उपायः प्रातः सूर्यदेव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. शाम के समय घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर मंगल की कृपा की प्रार्थना करें.

शुभ रंग: लाल
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Horoscope, FAITH NEWS
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com