Aries Aaj Ka Rashifal 10 August 2026: भावनाओं पर रखें नियंत्रण, सोच-समझकर लें फैसले

Aries Horoscope Today 10 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा की स्थिति आपके मनोभावों को गहराई से प्रभावित करेगी, जिससे आप भीतर से संवेदनशील और थोड़े भावुक रह सकते हैं. सामान्यतः आप तेज निर्णय लेने वाले होते हैं, लेकिन आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरकर सोचने की जरूरत है.

कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है, जिसमें धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा होगी. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में उलझन पैदा कर सकता है, इसलिए रणनीति बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी अनावश्यक खर्च या दिखावे की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है, जिससे राहत मिलेगी. हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. मन में चल रही उलझनों को साझा करना लाभदायक रहेगा, लेकिन हर किसी से अपनी बातें कहना उचित नहीं होगा.

आज स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. लगातार सोचते रहने की आदत आपको ऊर्जाहीन बना सकती है, इसलिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें. ध्यान या शांत वातावरण में बैठना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यात्रा की योजना बन सकती है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी संभव हैं.

नकारात्मक पक्ष की बात करें तो आज भावनात्मक निर्णय लेने से बचना होगा. किसी पुराने विषय को लेकर मन में खींचतान रह सकती है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होगी. दूसरों की बातों को दिल पर लेने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें.



उपाय: जल में थोड़ी सी केसर ड़ालकर सूर्य को अर्घ्य दें. घर के उत्तर-पूर्व दिशा में चंदन की खुशबू फैलाएं

शुभ रंग: हल्का लाल