Aries Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में क्षमता दिखाने का मौका, योजना में दिखाई देगा नया दृष्टिकोण

Aries Horoscope Today 09 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज दिन की शुरुआत आपके लिए भीतर की बातों को समझने और अधूरे घरेलू विषयों को व्यवस्थित करने वाली रहेगी. दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे, इसलिए घर, सुख-सुविधा, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण रह सकते हैं. किसी घरेलू निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ना बेहतर होगा. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन भावुक होकर किसी पुराने मुद्दे को फिर से उठाने से वातावरण अनावश्यक रूप से भारी हो सकता है.

घर की साफ-सफाई, साज-सज्जा अथवा किसी आवश्यक वस्तु की खरीद का विचार बन सकता है. संपत्ति या मकान से संबंधित बातचीत चल रही है तो कागजी विवरण ध्यान से जांचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, खासकर यदि मन किसी चिंता में उलझा हुआ हो. घर में किसी वरिष्ठ सदस्य की अपेक्षाओं को लेकर आपको थोड़ा अतिरिक्त धैर्य रखना पड़ सकता है. हर बात का तत्काल उत्तर देना जरूरी नहीं है.

दोपहर के बाद चंद्रमा पंचम भाव में पहुंचेंगे. यह परिवर्तन आपकी रचनात्मकता, बुद्धि, अध्ययन और अपनी प्रतिभा को सामने लाने की इच्छा बढ़ा सकता है. जो लोग लेखन, शिक्षा, कला, सलाह, डिजाइन अथवा किसी बौद्धिक कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. किसी योजना में नया दृष्टिकोण दिखाई देगा. हालांकि जोखिम वाले निवेश, सट्टे या केवल उत्साह के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए. लाभ की संभावना देखकर पूरी पूंजी लगाने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है. विद्यार्थियों के लिए दोपहर बाद का समय उपयोगी रहेगा, लेकिन मोबाइल और दूसरी चीजों से ध्यान भटकने पर मेहनत का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा.

संतान से जुड़े किसी निर्णय में अपनी इच्छा थोपने के बजाय उसकी स्थिति समझना अधिक उचित रहेगा. प्रेम संबंधों में आत्मसम्मान और अपेक्षाओं के बीच संतुलन जरूरी है; छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से दूरी पैदा हो सकती है. कामकाज में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा, पर वरिष्ठ या सहयोगी के सामने अपनी बात मनवाने की जिद से बचें. किसी पुराने काम को नए तरीके से प्रस्तुत करना लाभकारी हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान, नींद में कमी या अधिक सोचने की प्रवृत्ति परेशानी दे सकती है. शाम को लगातार स्क्रीन देखने के बजाय कुछ समय शांत वातावरण में बिताना उपयोगी रहेगा.



उपाय: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दें और 11 बार ॐ आदित्याय नमः का जाप करें. भोजन में अत्यधिक तीखा या बहुत तला हुआ पदार्थ कम रखें.

शुभ रंग: हल्का सुनहरा और क्रीम.



