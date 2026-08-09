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Aries Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज जल्दबाजी और अत्यादिक खरच से बचें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

Aries Horoscope Today 09 August 2026, Mesh Rashifal: आज चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे. इस संचार का मेष राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Aries Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज जल्दबाजी और अत्यादिक खरच से बचें, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
Aries Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Mesh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aries Horoscope Today 09 August 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में संचार आपके विचारों को तीव्र बना सकता है. मन में एक साथ कई योजनाएं उभरेंगी, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी उलझन संभव है. कार्यक्षेत्र में बातचीत और संपर्कों का महत्व बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी में कही गई कोई बात आपके लिए परेशानी खडी कर सकती है. इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. 

आज का दिन मानसिक सक्रियता से भरा रहेगा, परंतु यही सक्रियता आपको बेचैन भी कर सकती है. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान भटक सकता है, जिससे काम अधूरे छूटने की संभावना है. बेहतर होगा कि एक समय में एक ही कार्य को प्राथमिकता दें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखने मे थोड़ी मेहनत करनी पड सकती है, क्योंकि आपके विचारों को हर कोई तुरंत स्वीकार नहीं करेगा. 

आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. किसी भी नए निवेश या खर्च से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें. अनावश्यक खर्च मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. 

पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी करीबी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, जिसे शांति से संभालना बेहतर रहेगा. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. अधिक सोच-विचार से बचें और पर्याप्त आराम करें. स्क्रीन टाइम कम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय न लें. दूसरों की बातों में आकर अपना नजरिया बदलना नुकसानदेह हो सकता है.

उपाय: सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और कुछ देर उसके पास बैठकर गहरी साँसें लें. हरे मूंग का दान करें, विशेषकर किसी जरूरतमंद व्यकति को.

शुभ रंग: हल्का हरा

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