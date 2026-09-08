Aries Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: घरेलू चिंता बन सकती है काम में बाधा, सोच समझकर लें फैसले

Aries Horoscope Today 08 September 2026, Mesh Rashi ka Rashifal: आज मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे. कर्क राशि में स्थित चंद्रमा मन, घरेलू वातावरण, सुख-सुविधाओं और संपत्ति जैसे विषयों को प्रमुखता देंगे. इसलिए आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में भीतर की स्थिरता बनाए रखना अधिक जरूरी होगा. 8 सितंबर को चंद्रमा कर्क राशि में रहने की पुष्टि पंचांग स्रोतों में भी होती है. दिन की शुरुआत घर से संबंधित किसी जिम्मेदारी के साथ हो सकती है. फर्नीचर बदलने, सफाई, मरम्मत या किसी घरेलू वस्तु की आवश्यकता महसूस हो सकती है. यदि घर में पहले से कोई असहमति चल रही है तो आज आपकी प्रतिक्रिया परिस्थिति को बेहतर या खराब दोनों कर सकती है. छोटी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने से बचें.

चौथे भाव का चंद्रमा आपको अपने निजी जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है. किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार भी आपको अपेक्षा से अधिक प्रभावित कर सकता है. इसलिए हर बात को अपने पक्ष या विपक्ष में मापने की आदत से बचें. भावनात्मक स्थिति में लिया गया फैसला बाद में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है. संपत्ति, वाहन अथवा घर बदलने से संबंधित कोई विचार चल रहा है तो आज जानकारी जुटाने का दिन रखें, अंतिम निर्णय का नहीं. दस्तावेज, कीमत, स्थान और भविष्य की उपयोगिता अच्छी तरह जांचे बिना अग्रिम भुगतान करना उचित नहीं रहेगा. वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

कामकाज में मन पूरी तरह न लगने की स्थिति बन सकती है, विशेषकर यदि घरेलू चिंता साथ चल रही हो. अपनी उत्पादकता बनाए रखने के लिए काम को छोटे हिस्सों में बांटें. किसी वरिष्ठ के सामने निजी परेशानी को लेकर भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय सीधे समाधान की बात करना बेहतर रहेगा. आर्थिक स्थिति में घर से जुड़े खर्च निकल सकते हैं. सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च करना ठीक है, लेकिन केवल मन बदलने के लिए महंगी वस्तु खरीदना बजट पर असर डाल सकता है. किसी रिश्तेदार की आर्थिक परेशानी देखकर तुरंत जिम्मेदारी उठाने से पहले अपनी स्थिति भी देखें.

दोपहर बाद मन थोड़ा भारी हो तो स्वयं को सामाजिक गतिविधियों से जबरन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है. कुछ समय शांत वातावरण में बिताना अधिक लाभ देगा. पर्याप्त नींद और भोजन के समय की नियमितता भी आज महत्वपूर्ण रहेगी.



उपाय: सुबह शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: हल्का क्रीम.