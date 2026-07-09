Aquarius Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: आय के साथ बढ़ सकते हैं खर्चे, प्रेम संबंधों में बढ़ेगा विश्वास, पढ़ें कुंभ राशि का राशिफल

Aquarius Horoscope Today 9 July 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर कुंभ राशि के लिए संचार, साहस और नई पहल को बढ़ावा देने वाला रहेगा. इस समय आपके भीतर किसी नए कार्य को शुरू करने का उत्साह रहेगा और लंबे समय से लंबित योजनाओं को गति मिलने की संभावना बनेगी.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या चर्चा में आपके विचारों की सराहना हो सकती है. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और अपने काम का विस्तार करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. छोटी यात्राएं भी लाभदायक सिद्ध होने के संकेत दे रही हैं.

आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहेगा. आय के साथ-साथ खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना अधिक लाभकारी रहेगा. यदि किसी नए निवेश या व्यवसाय से जुड़े प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लें. रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत महसूस हो सकती है. भविष्य के लिए बचत की दिशा में उठाया गया कदम आगे चलकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा.

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने मतभेद को समाप्त करने का अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक प्रसन्नता देगा. प्रेम संबंधों में संवाद और विश्वास का महत्व बढ़ेगा. अपने मन की बात स्पष्ट रूप से रखने से रिश्ते में निकटता आएगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ किसी नए लक्ष्य या योजना पर काम करने का अवसर मिलेगा.

सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए परिचय भी बन सकते हैं. तकनीकी, रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर विशेष रूप से प्रेरणादायक साबित हो सकता है. आंखों और गर्दन पर अधिक तनाव न डालें, विशेषकर यदि लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हैं. ध्यान और गहरी श्वास के अभ्यास से मानसिक शांति बनी रहेगी.

उपायः शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाएं.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

