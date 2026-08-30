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Aquarius Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: पुराने संपर्क आएंगे काम, कारोबार में होगा फायदा

Aquarius Horoscope Today 30 August 2026,Kumbh Rashifal: कारोबार में पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुल सकता है. नौकरी में आपकी बातचीत की शैली ध्यान आकर्षित करेगी. स्पष्टता आपकी ताकत बनेगी, जबकि कटु भाषा अनावश्यक दूरी पैदा कर सकती है. खानपान पर विशेष ध्यान रखें.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: पुराने संपर्क आएंगे काम, कारोबार में होगा फायदा
Aquarius Aaj Ka Rashifal 30 August 2026 |Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 30 August 2026,Kumbh Rashi ka Rashifal: आज कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे. इसलिए आज धन, वाणी, पारिवारिक मूल्यों और रोजमर्रा की आर्थिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना उपयोगी रहेगा. किसी बात को कहने से पहले उसे सही शब्द देना जरूरी होगा, क्योंकि आपकी बात का असर सामान्य से अधिक पड़ सकता है. स्पष्टता आपकी ताकत बनेगी, जबकि कटु भाषा अनावश्यक दूरी पैदा कर सकती है.

आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण समीक्षा हो सकती है. आय के साथ-साथ उन खर्चों पर नजर डालें जो धीरे-धीरे बजट का बड़ा हिस्सा बन रहे हैं. किसी पुराने भुगतान की वसूली के लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है. यदि किसी को पैसा देना या लेना हो तो तारीख और शर्तें स्पष्ट रखें. केवल परिचय या भरोसे के आधार पर मौखिक लेन-देन करना आज उचित नहीं रहेगा. व्यवसाय में ग्राहक से बातचीत निर्णायक हो सकती है. कीमत, गुणवत्ता या भुगतान की शर्तों पर समझौता करते समय अपनी सीमा पहले तय कर लें. बहुत कम लाभ पर केवल काम हासिल करने की कोशिश आगे चलकर दबाव बढ़ा सकती है. कारोबार में पुराने संपर्क से लाभ का रास्ता खुल सकता है, लेकिन उससे पहले पिछला अनुभव ध्यान में रखना जरूरी है.

नौकरी में आपकी बातचीत की शैली ध्यान आकर्षित करेगी. किसी मीटिंग में आर्थिक आंकड़े, बजट या संसाधनों से जुड़ी जानकारी रखने का अवसर मिल सकता है. अपनी उपलब्धियां बताएं, मगर दूसरे के योगदान को कम करके दिखाने से बचें. आपकी विश्वसनीयता आज आपके ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण रहेगी. परिवार में धन या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा संभव है. किसी सदस्य की जरूरत पूरी करने का दबाव महसूस हो सकता है. सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर जिम्मेदारी उठाना बाद में परेशानी दे सकता है. परिवार में पुरानी बात को लेकर ताना देने से माहौल बिगड़ सकता है.

खानपान पर विशेष ध्यान रखें. बाहर का बहुत तला-भुना भोजन या भोजन के समय में अत्यधिक अंतर पेट को परेशान कर सकता है. पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और दिनभर काम के बीच भोजन टालते न रहें. इस समय बचत की कोई नई व्यवस्था शुरू करना भी लाभकारी रहेगा. छोटी राशि नियमित रूप से अलग रखने की आदत भविष्य में मजबूत आधार दे सकती है. महंगी वस्तु खरीदने की इच्छा हो तो पहले यह तय करें कि वह जरूरत है या केवल तत्काल आकर्षण. आज आपकी वाणी से किसी को प्रेरित करने की क्षमता भी रहेगी. सलाह देते समय सामने वाले की परिस्थिति को समझें.


उपायः रसोई में भोजन बनाने वाली सामग्री में से थोड़ा आटा किसी जरूरतमंद परिवार को दें. शाम को 21 बार शांत स्वर में ॐ श्रीं नमः  का जाप करें और फिर कुछ मिनट मौन रहें.
शुभ रंगः  फिरोजी.

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