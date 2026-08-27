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Aquarius Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: खर्चों पर रखें नियंत्रण, आत्मविश्वास से मिलेगा आगे बढ़ने का मौका

Horoscope Today 27 August 2027, Kumbh Rashifal: आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें. दोपहर बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई योजनाओं पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 27 August 2027: खर्चों पर रखें नियंत्रण, आत्मविश्वास से मिलेगा आगे बढ़ने का मौका
कुंभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Aquarius Horoscope Today 27 August 2027, Kumbh Rashi ka Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज का पहला भाग द्वादश भाव के चंद्रमा से प्रभावित रहेगा और दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसलिए सुबह का समय खर्च, मानसिक विश्राम और उन कामों को पूरा करने में जा सकता है जिन्हें आप दूसरों की नजर से दूर रखकर करना पसंद करते हैं. दोपहर बाद आत्मविश्वास और सक्रियता में स्पष्ट बदलाव महसूस हो सकता है. 

सुबह आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. कोई ऑनलाइन भुगतान, यात्रा संबंधी खर्च या घर से जुड़ा अचानक खर्च सामने आ सकता है. राशि छोटी हो तो भी उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि कई छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं. किसी मित्र या परिचित के कहने पर पैसा खर्च करने से पहले यह जरूर देखें कि वास्तव में उसकी जरूरत है या केवल भावनात्मक दबाव बनाया जा रहा है. दूर स्थान या विदेश से जुड़े काम में कुछ देरी हो सकती है. ईमेल, दस्तावेज, टिकट या ऑनलाइन मीटिंग से संबंधित जानकारी दोबारा जांच लें. यदि किसी महत्वपूर्ण फाइल को भेजना है, तो प्राप्त होने की पुष्टि जरूर लें. सुबह जल्दबाजी में भेजी गई जानकारी बाद में संशोधन की जरूरत पैदा कर सकती है. 

दोपहर के बाद प्रथम भाव सक्रिय होने से आपकी उपस्थिति अधिक प्रभावशाली होगी. किसी बैठक में अपनी राय रखने या अपनी योजना सामने रखने का अवसर मिल सकता है. लंबे समय से जिस निर्णय को लेकर आप दूसरों की राय पर निर्भर थे, उसमें अब अपना पक्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देगा. हालांकि आत्मविश्वास को जिद में बदलने से बचना होगा. कामकाज में नई शुरुआत की इच्छा जाग सकती है. कोई पुराना तरीका छोड़कर अलग रणनीति अपनाने का विचार आए तो उसे तुरंत लागू करने के बजाय छोटे स्तर पर आजमाएं. इससे जोखिम कम रहेगा और परिणाम भी स्पष्ट होंगे. 

निजी जीवन में सुबह अकेले रहने की इच्छा और दोपहर बाद लोगों से मिलने-जुलने का मन—दोनों स्थितियां संभव हैं. अपने मूड में बदलाव को लेकर स्वयं को दोष न दें. जरूरी बातचीत को टालें नहीं, लेकिन हर बात पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं. अनावश्यक खर्च, डिजिटल भुगतान में गलती, अति-आत्मविश्वास और अचानक बड़ी योजना शुरू करने से बचें.

उपाय: सुबह 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य को अर्ध्य प्रदान करें. 

शुभ रंग: आसमानी.

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