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Aquarius Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी, वरिष्ठों से संभलकर बात करें

Horoscope Today 21 August 2026, Kumbh Rashifal: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वरिष्ठों से बातचीत में संयम रखें और बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें. काम के दबाव के बीच आराम का भी ध्यान रखें.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: काम में बढ़ेगी जिम्मेदारी, वरिष्ठों से संभलकर बात करें
कुंभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 21 August 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्म, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको अपने कार्यों को लेकर गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि आपकी छोटी-सी चूक भी बड़े प्रभाव डाल सकती है. वरिष्ठों की नजर आप पर बनी रह सकती है, इसलिए अपने व्यवहार और कार्यशैली में अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा. 

कार्यक्षेत्र में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपको पहले थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन धैर्य और सही रणनीति के साथ आप उसे संभाल सकते हैं. हालांकि किसी अधिकारी या अनुभवी व्यक्ति के साथ विचारों का टकराव संभव है, इसलिए अपनी बात रखते समय संतुलित भाषा का प्रयोग करें. 

आर्थिक रूप से यह समय स्थिरता बनाए रखने का है. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. पहले सोचे विचार अवश्य कर लें. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो उसके सभी पहलुओं को समझना जरूरी रहेगा. 

स्वास्थ्य के संदर्भ में थकान और तनाव का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है. लगातार काम का दबाव आपको मानसिक रूप से बोझिल बना सकता है, इसलिए समय-समय पर विश्राम लेना जरूरी होगा. जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सामना करना ही आपके लिए आगे का रास्ता खोलेगा. धैर्य और संयम से किया गया कार्य आपको धीरे-धीरे सफलता की ओर ले जाएगा.

उपाय: सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय  का जप करें. कौओं को रोटी या अनाज खिलाएं.

शुभ रंग: गहरा नीला. 
 

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