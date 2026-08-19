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Aquarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: छोटी-सी लापरवाही चर्चा का विषय बन सकती है, हर कदम सोच-समझकर उठाएं

Aquarius Horoscope Today19 August 2026, Kumbh Rashifal: अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग और उत्तरदायी रहने की आवश्यकता होगी. आपकी छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी चर्चा का विषय बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: छोटी-सी लापरवाही चर्चा का विषय बन सकती है, हर कदम सोच-समझकर उठाएं
Aquarius Aaj Ka Rashifal 19 August 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today19 August 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके दशम भाव को सक्रिय करेगा, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज आपको अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग और उत्तरदायी रहने की आवश्यकता होगी. आपकी छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी चर्चा का विषय बन सकती है, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है. वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. यदि आप किसी नई भूमिका या प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, तो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. धैर्य और निरंतर प्रयास से ही स्थिति आपके पक्ष में आएगी.

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करें. आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों का दबाव बढ़ सकता है. विशेष रूप से पेशे से जुड़े खर्च या किसी उपकरण/संसाधन पर धन लगाना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों को सीमित रखना ही बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत जीवन में काम की व्यस्तता के कारण समय की कमी महसूस हो सकती है. इससे रिश्तों में दूरी आने की संभावना है. अपने करीबियों के लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होगा, अन्यथा वे उपेक्षित महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य के मामले में थकावट, पीठ दर्द या जोड़ों में जकड़न महसूस हो सकती है. लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठकर काम करने से बचें. हल्का व्यायाम और नियमित दिनचर्या अपनाना फायदेमंद रहेगा.


उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री भेंट करें.
शुभ रंग: गहरा नीला. 

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