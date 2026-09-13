Aquarius Aaj Ka Rashifal 13 September 2026: अचानक मिलेगी नई जिम्मेदारी, आर्थिक मामलों में रहें सावधान

Aquarius Horoscope Today 13 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में रहेंगे. आज का दिन आपको उन मामलों की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगा जिन्हें सामान्यतः आप टालना पसंद करते हैं. कोई पुराना आर्थिक हिसाब, अधूरा कागजी काम या लंबे समय से अनदेखा किया गया विषय फिर सामने आ सकता है. इसे परेशानी समझने के बजाय पूरा करने का अवसर मानें.

आर्थिक मामलों में साझा धन को लेकर विशेष सावधानी रखें. किसी रिश्तेदार या कारोबारी सहयोगी के साथ पैसे का लेन-देन हो तो रकम और वापसी की शर्त स्पष्ट रखें. बीमा, टैक्स, बैंकिंग अथवा निवेश से जुड़े दस्तावेजों में छोटी गलती भी बाद में परेशानी दे सकती है. किसी योजना में केवल इसलिए पैसा न लगाएं क्योंकि कोई परिचित उसे बहुत लाभदायक बता रहा है.

कार्यक्षेत्र में कोई अप्रत्याशित बदलाव आपकी योजना को प्रभावित कर सकता है. अचानक नई जिम्मेदारी मिलने पर तुरंत असंतोष व्यक्त करने के बजाय पहले परिस्थिति समझें. किसी सहकर्मी की बात पर संदेह हो तो सीधे आरोप लगाने के बजाय तथ्य जुटाएं. कार्यालय की अंदरूनी राजनीति में शामिल होना इस समय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. आज आपको किसी विषय की गहराई में जाने का अवसर मिलेगा. शोध, ज्योतिष, मनोविज्ञान, जांच-पड़ताल या किसी तकनीकी विषय में रुचि बढ़ सकती है. यदि कोई काम सतह पर आसान दिखाई दे रहा है तो उसके छिपे पहलुओं को समझे बिना निर्णय न लें.

मानसिक स्तर पर पुराने अनुभव उभर सकते हैं. किसी व्यक्ति के पुराने व्यवहार को याद करके वर्तमान संबंध के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. संदेह को तथ्य समझने की गलती न करें. मन भारी हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य में शरीर के संकेतों को गंभीरता से लेना आवश्यक है. अत्यधिक थकान के बावजूद काम करते रहने की आदत बदलें. खान-पान में बहुत अधिक अनियमितता न रखें और देर रात तक जागने से बचें. यदि कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे टालने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा.

उपाय: शिव मंदिर में जल अर्पित कर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल और गुड़ का दान करें.

शुभ रंग: स्लेटी और गहरा नीला.