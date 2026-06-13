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Aquarius Horoscope 13 June 2026: वृषभ का चंद्रमा लाएगा घरेलू जीवन में बड़ी मानसिक शांति

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज सुबह का समय संचार और आवश्यक बैठकों के लिए उत्तम है. सुबह के बाद चंद्रमा का सुख भाव में आना आपके पारिवारिक जीवन को सुखद और आरामदायक बनाएगा.

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Aquarius Horoscope 13 June 2026: वृषभ का चंद्रमा लाएगा घरेलू जीवन में बड़ी मानसिक शांति
घरेलू जीवन में शांति और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा.

Aquarius horoscope 13 June 2026 kumbh rashi: आज सुबह लगभग 9:30 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने से आपके विचारों में तीव्रता, संवाद में सक्रियता और नई जानकारियां प्राप्त करने की इच्छा बढ़ सकती है. दिन का प्रारंभिक भाग बौद्धिक गतिविधियों के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर और व्यापार

यदि आप लेखन, मार्केटिंग, तकनीक या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी कार्यक्षमता उल्लेखनीय रह सकती है. 9:30 बजे के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आर्थिक दृष्टि से किसी संपत्ति, घरेलू खर्च या दीर्घकालिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर विचार हो सकता है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय तथ्य आधारित निर्णय लेना काफी लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

भाई-बहनों और मित्रों के साथ उपयोगी चर्चा हो सकती है. दिन का दूसरा भाग निजी जीवन को संतुलित करने के लिए अधिक उपयुक्त रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता और भावनात्मक उपलब्धता महत्वपूर्ण रहेगी.

स्वास्थ्य

सुबह दिन की शुरुआत बिना किसी जल्दबाजी के शांत मन से करें. अपने रहने के कमरे में अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर खुलापन बनाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो.

उपायः भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर ॐ गं गणपतये नमः का जप करें.

शुभ रंग: फिरोजी और हल्का बैंगनी.

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