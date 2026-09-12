Aquarius Aaj Ka Rashifal 12 September 2026: अचानक बदलेंगे हालात, फैसलों में रहें सावधान

Aquarius Horoscope Today 12 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेगा. यह स्थिति अचानक बनने वाली परिस्थितियों, गुप्त विषयों, साझा धन, मानसिक गहराई और पुराने मामलों को दोबारा देखने की ओर संकेत करती है. आज बहुत-सी बातें आपकी योजना के अनुसार न चलें तो परेशान होने के बजाय परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में बदलना पड़ सकता है.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें. संयुक्त धन, कमीशन, बीमा, टैक्स या किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़े भुगतान में कागजात की अनदेखी न करें. कोई पुराना आर्थिक हिसाब सामने आ सकता है. यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना हो तो उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें. अचानक मिलने वाले लाभ की उम्मीद में जोखिम उठाना आज समझदारी नहीं होगी.

कार्यक्षेत्र में कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपकी आगे की रणनीति बदल दे. किसी सहकर्मी की कही बात को तुरंत सच मानने के बजाय स्वयं तथ्य जांचें. कार्यालय की अंदरूनी राजनीति में पक्ष लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. व्यापार में भी पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों पर नजर रखें. किसी सौदे में छिपी शर्त बाद में परेशानी का कारण बन सकती है. व्यक्तिगत स्तर पर मन कुछ ज्यादा गंभीर रह सकता है. पुरानी घटना या किसी व्यक्ति का व्यवहार बार-बार याद आकर बेचैनी बढ़ा सकता है. हर बात का उत्तर उसी दिन खोजने की कोशिश न करें. कुछ परिस्थितियों को समय देना भी समाधान का हिस्सा होता है. अपनी निजी योजनाएं हर व्यक्ति से साझा न करना आज हितकर रहेगा.

स्वास्थ्य में शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. थकान, बेचैनी या नींद की गड़बड़ी महसूस हो तो काम की गति थोड़ी कम करें. भोजन और आराम में अनियमितता आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है. किसी पुरानी तकलीफ को लंबे समय तक टालते रहने के बजाय आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ से सलाह लें.

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू और धूसर.