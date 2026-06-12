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Aquarius horoscope 12 June 2026 : पराक्रम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा साहस और संवाद कौशल का प्रभाव

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज पराक्रम भाव का चंद्रमा छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम दिलाएगा. सक्रियता और पहल करने की क्षमता से कार्यक्षेत्र और व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी.

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Aquarius horoscope 12 June 2026 : पराक्रम भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा साहस और संवाद कौशल का प्रभाव
कुंभ आज का राशिफल 12 जून 2026: रुके हुए कार्यों से होगा बड़ा धन लाभ भाई बहनों के साथ मतभेद होंगे दूर

Aquarius horoscope 12 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साहस, संवाद कौशल और छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम देने वाली मानी जाती है. आज आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा.

करियर और व्यापार

लोग आपके विचारों को ध्यान से सुनेंगे. किसी नई योजना की शुरुआत करने का विचार मन में आ सकता है. करियर में सक्रियता और पहल करने की क्षमता आपको आगे रखेगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति या मीटिंग में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों को नए संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना बन रही है. किसी रुके हुए कार्य से धन लाभ हो सकता है.

परिवार और प्रेम

भाई-बहनों के साथ संबंधों में सहयोग बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. घर का वातावरण सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा. प्रेम संबंधों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. साथी के साथ स्पष्ट बातचीत रिश्ते को बेहतर बनाएगी. अविवाहित लोगों को नया परिचय मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए यह समय अभ्यास और पुनरावृत्ति बढ़ाने का है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद लेना और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा. भागदौड़ के बीच शरीर को आराम दें.

उपाय: सुबह उठकर 5 मिनट तेज पैदल चलें और दिन की योजना लिखें. भगवान गणेश के सामने दीपक जलाकर ॐ गं गणपतये नमः का जप करें. जल का दान करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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