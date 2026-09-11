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Aquarius Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: पुराने ग्राहक से हो सकता है दोबारा संपर्क, टीम के साथ तालमेल जरुरी

Aquarius Horoscope Today 11 September 2026, Kumbh Rashifal: किसी ग्राहक, जीवनसाथी, सहयोगी या कारोबारी साझेदार के साथ हुई चर्चा किसी लंबित विषय को आगे बढ़ा सकती है. व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. गुप्त बातें इधर-उधर साझा करना भी नुकसानदेह हो सकता है.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: पुराने ग्राहक से हो सकता है दोबारा संपर्क, टीम के साथ तालमेल जरुरी
Aquarius Aaj Ka Rashifal 11 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
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Aquarius Horoscope Today 11 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में और उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला चरण लोगों से जुड़कर काम निकालने और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए रहेगा. किसी ग्राहक, जीवनसाथी, सहयोगी या कारोबारी साझेदार के साथ हुई चर्चा किसी लंबित विषय को आगे बढ़ा सकती है. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखते हैं और सामने वाले की जरूरत को कितना समझते हैं.

व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है. साझेदारी में चल रहे काम की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. यदि किसी समझौते को अंतिम रूप देना हो तो केवल संबंध अच्छे होने के कारण शर्तों को नजरअंदाज न करें. भुगतान, जिम्मेदारी और समयसीमा लिखित रूप में स्पष्ट रखना जरूरी होगा. नौकरी में टीम के साथ तालमेल बनाना आपकी प्राथमिकता रहेगी. किसी सहकर्मी की गलती का जिम्मा अपने ऊपर लेने से पहले स्थिति को ठीक से समझें. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात रखते समय किसी व्यक्ति की शिकायत करने के बजाय समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें. दांपत्य जीवन में संवाद की जरूरत रहेगी. सामने वाले से अपनी अपेक्षाएं मन में रखने के बजाय उचित समय पर व्यक्त करें. हालांकि हर बात का जवाब उसी क्षण मांगना तनाव बढ़ा सकता है. किसी पुराने मतभेद को लेकर बहस छेड़ने से बचें. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा अष्टम भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद परिस्थितियों में अचानक बदलाव संभव है.

आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. संयुक्त धन, बीमा, टैक्स, कर्ज या किसी भुगतान से जुड़ी फाइल को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं. अचानक खर्च सामने आने की संभावना के कारण पूरा बजट खर्च कर देना उचित नहीं होगा. किसी व्यक्ति की कही हुई बात को लेकर संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण निष्कर्ष निकालने से बचें. गुप्त बातें इधर-उधर साझा करना भी नुकसानदेह हो सकता है. सोशल मीडिया पर निजी या आर्थिक जानकारी डालने से विशेष सावधानी रखें. स्वास्थ्य में शाम के बाद मानसिक दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. भोजन का अंतर बहुत अधिक न बढ़ने दें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी और जोखिम भरे तरीके से ओवरटेक करने से बचें.


उपाय: सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: आसमानी और स्लेटी.


 

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