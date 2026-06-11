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Aquarius Horoscope 11 June: ऑनलाइन गतिविधियों और मीडिया जातकों को मिलेगी सफलता, थकान से बचें

Kumbh Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आज का गोचर व्यावहारिक योजनाओं और संवाद को गति देगा. कार्यस्थल पर आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा और व्यावसायिक यात्राएं फलदायी होंगी.

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Aquarius Horoscope 11 June: ऑनलाइन गतिविधियों और मीडिया जातकों को मिलेगी सफलता, थकान से बचें
कुंभ आज का राशिफल 11 जून 2026: मौलिक और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण से करियर में प्राप्त करेंगे नई ऊंचाई

Aquarius horoscope 11 June 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा प्रातः 8 बजकर 17 मिनट तक मीन राशि में और इसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. यह ग्रह स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए संवाद, संपर्क और व्यावहारिक योजनाओं को गति देने वाली साबित हो सकती है.

करियर और व्यापार

दिन के शुरुआती समय में वित्तीय विषयों और संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान रहेगा. करियर के क्षेत्र में आपकी मौलिक सोच और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण लाभ दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी नई जिम्मेदारी या विशेष कार्यदल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए विपणन, संचार और ऑनलाइन गतिविधियों में प्रगति के संकेत हैं. किसी छोटी यात्रा या व्यावसायिक बैठक से लाभ प्राप्त हो सकता है.

परिवार और प्रेम

भाई-बहनों अथवा करीबी मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना है. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श हो सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. प्रेम जीवन में खुलापन और ईमानदारी संबंधों को मजबूत बनाएगी. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के विचारों को समझने का अवसर मिलेगा. लेखन, मीडिया, तकनीक और संचार क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा या भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम देना आवश्यक होगा.

उपाय: सुबह उठने के बाद कम से कम एक घंटा सोशल मीडिया से दूरी रखें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री भेंट करें.

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू.

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