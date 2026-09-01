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Aquarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: तुरंत फायदे के लालच में न करें आर्थिक लेन-देन, जल्दबाजी में न चलाएं वाहन

Aquarius Horoscope Today 1 September 2026, Kumbh Rashifal: आर्थिक पक्ष में छोटे-छोटे लाभ के अवसर मिलेंगे. अतिरिक्त काम, कमीशन या किसी कौशल से आमदनी बढ़ाने का विचार बन सकता है. हालांकि तुरंत फायदे के लालच में किसी अनजान व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन-देन न करें.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: तुरंत फायदे के लालच में न करें आर्थिक लेन-देन, जल्दबाजी में न चलाएं वाहन
Aquarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026 | Kumbh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Horoscope Today 1 September 2026, Kumbh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे. यह भाव साहस, प्रयास, छोटे भाई-बहन, संवाद, लेखन, कौशल और छोटी यात्राओं से जुड़ा है. आज किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको स्वयं पहल करनी पड़ेगी. लंबे समय से जिस योजना को केवल सोच रहे थे, उसे अमल में लाने का उत्साह जाग सकता है. परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने की प्रतीक्षा करने के बजाय उपलब्ध साधनों से शुरुआत करना बेहतर रहेगा. 

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. नए संपर्क बनाने, ग्राहकों से बातचीत करने या अपने काम का प्रचार करने के लिए दिन उपयोगी है. व्यापारियों को पुराने परिचित से कोई ऐसा सुझाव मिल सकता है जिसे तुरंत लाभ भले न मिले, लेकिन आगे चलकर काम आ सकता है. फिर भी किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. 

व्यावसायिक प्रस्ताव में शर्तों को समझे बिना हामी भरना बाद में परेशानी दे सकता है. नौकरी में संवाद आपकी ताकत रहेगा. बैठक में अपनी बात रखने का अवसर मिले तो संक्षिप्त और स्पष्ट तरीके से विचार रखें. किसी सहकर्मी की गलती को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बजाय निजी तौर पर समझाना अधिक समझदारी होगी. 

आज आपकी वाणी प्रभावशाली रह सकती है, इसलिए कठोर शब्दों का प्रयोग अनावश्यक विवाद पैदा कर सकता है. आर्थिक पक्ष में छोटे-छोटे लाभ के अवसर मिलेंगे. अतिरिक्त काम, कमीशन या किसी कौशल से आमदनी बढ़ाने का विचार बन सकता है. हालांकि तुरंत फायदे के लालच में किसी अनजान व्यक्ति के साथ आर्थिक लेन-देन न करें. उधार दिया पैसा वापस लेने के लिए भी स्पष्ट समयसीमा तय करना जरूरी रहेगा. 

भाई-बहनों या करीबी परिचितों से किसी विषय पर बातचीत हो सकती है. पुरानी नाराजगी दूर करने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले का दृष्टिकोण समझना होगा. छोटी यात्रा हो तो उपयोगी रह सकती है, पर जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें. 

उपाय: गणेश मंदिर में दूर्वा और मोदक अर्पित कर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. किसी छोटे बच्चे को हरे फल या हरी सब्जियां भेंट करें.
शुभ रंग: आसमानी.

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